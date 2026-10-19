COLAPSO EN PINAR DEL RÍO: más de 90 horas sin luz y una grave crisis de agua potable por siete averías

La provincia cubana de Pinar del Río atraviesa una emergencia por la combinación de apagones prolongados y una grave crisis de abastecimiento de agua potable. Siete equipos de bombeo permanecen averiados en las principales conductoras de la capital provincial, mientras se reportan circuitos eléctricos con más de 90 horas consecutivas sin servicio y comunidades que llevan hasta tres meses sin recibir agua por tuberías.

El deterioro de ambos servicios básicos ha generado una situación especialmente complicada para miles de familias, que enfrentan dificultades para cocinar, conservar alimentos, mantener condiciones sanitarias y realizar actividades cotidianas.

Según informó CubaNet, las averías afectan a las tres conductoras principales que abastecen la ciudad de Pinar del Río, donde los cortes eléctricos también impiden operar equipos que todavía se encuentran en condiciones técnicas de funcionamiento.

El jefe de Operaciones de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto y Alcantarillado del municipio, Roberto Capote Amador , reconoció públicamente la gravedad del problema durante una entrevista con Radio Guamá.

“Se mantiene la situación con el abasto de agua a la ciudad de Pinar del Río muy tensa”, afirmó el funcionario.

Las autoridades no han presentado un calendario definitivo para reparar los equipos ni han precisado cuándo podría normalizarse el suministro.

Circuitos de Pinar del Río acumulan más de 90 horas sin electricidad

La crisis eléctrica constituye uno de los principales factores que agravan la emergencia en Pinar del Río.

Según los reportes recibidos, algunos circuitos de la provincia acumulan más de 90 horas consecutivas sin electricidad, mientras otras zonas enfrentan interrupciones superiores a las 16 horas diarias.

La duración de estos apagones limita el funcionamiento de equipos domésticos, establecimientos comerciales y servicios públicos.

Sin embargo, el problema adquiere una dimensión adicional cuando afecta a las estaciones de bombeo encargadas de distribuir agua potable.

Sin electricidad, incluso las instalaciones que cuentan con agua almacenada pueden quedar imposibilitadas de impulsar el líquido hacia los hogares.

El reporte no identifica cuáles son los circuitos que habrían superado las 90 horas de interrupción, por lo que esa duración todavía requiere confirmación específica por localidad.

Siete equipos de bombeo averiados paralizan el abastecimiento de agua

El sistema de acueducto de la capital pinareña enfrenta problemas simultáneos en sus tres conductoras principales.

Roberto Capote Amador detalló que permanecen fuera de servicio siete equipos de bombeo.

La distribución de las averías es la siguiente:

Conductora principalEquipos averiadosTubería de 20 pulgadas2Tubería de 30 pulgadas3Tubería de 36 pulgadas2Total7

La situación resulta especialmente grave en la conductora de 30 pulgadas, considerada una de las principales vías de abastecimiento de la ciudad.

Según la información divulgada, esta instalación suministra agua a más del 60% de la población de la capital provincial.

Actualmente opera con aproximadamente la mitad de sus equipos disponibles, lo que reduce la capacidad de bombeo y afecta especialmente a las zonas elevadas.

Hay agua almacenada, pero los apagones impiden distribuirla

Uno de los ejemplos más claros del deterioro del servicio se encuentra en el sector conocido como Anillo 1.

En esa instalación existe agua acumulada, pero los apagones impiden poner en funcionamiento los equipos necesarios para distribuirla.

El funcionario de Acueducto y Alcantarillado explicó que la falta de energía ha impedido aprovechar el volumen almacenado.

“Prácticamente no se bombea por la falta de energía”, reconoció Capote Amador.

Según detalló, los niveles de agua permitirían abastecer determinadas zonas de la ciudad, pero la ausencia de electricidad mantiene paralizada la distribución.

Esta situación demuestra que el problema no depende únicamente de la disponibilidad del recurso hídrico, sino también de la capacidad de las instalaciones para transportarlo.

Estaciones de bombeo permanecen más de 16 horas sin corriente

La crisis energética también afecta directamente los horarios de operación del acueducto.

De acuerdo con el reporte de Radio Guamá, durante dos jornadas consecutivas las estaciones de bombeo permanecieron sin electricidad desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:30 de la mañana siguiente.

Eso representa aproximadamente 16 horas y media sin suministro eléctrico en cada jornada.

Las interrupciones afectaron a las tres conductoras principales.

La presa Guamá, otra fuente importante del sistema, también enfrenta dificultades.

Según la información proporcionada, sus operaciones se encuentran paralizadas por los apagones y por una avería adicional en su salida.

La coincidencia de estos problemas limita todavía más las posibilidades de recuperar el suministro regular.

Comunidades llevan entre 67 días y más de tres meses sin agua potable

Las consecuencias del deterioro del acueducto se reflejan en los prolongados períodos sin suministro que denuncian los residentes.

Según los reportes recogidos, algunas comunidades acumulan 67 días y hasta más de tres meses sin recibir agua mediante la red de tuberías.

A comienzos de octubre, vecinos de la Calle Real de Pinar del Río denunciaron que llevaban más de 50 días sin servicio.

En zonas próximas al Hospital Pediátrico también se reportaron interrupciones de hasta 75 días.

Estos períodos representan una dificultad considerable para las familias, que deben buscar alternativas para obtener agua destinada al consumo, la higiene y las necesidades domésticas.

La falta prolongada de suministro también puede incrementar los riesgos sanitarios cuando no existen condiciones adecuadas para almacenar y tratar el agua.

Camiones cisterna solo alcanzan para abastecer hospitales

La distribución mediante camiones cisterna, conocidos popularmente en Cuba como pipas, tampoco consigue compensar la paralización del sistema de acueducto.

Según reconoció Capote Amador, la disponibilidad de combustible es tan limitada que las entregas deben concentrarse fundamentalmente en instalaciones sanitarias.

Entre los centros priorizados figuran:

Hospital Pediátrico.

Hospital Psiquiátrico.

Hogar de Ancianos Cuatro Viñales.

Hospital Tercer Congreso.

Hospital Abel Santamaría.

El funcionario explicó que el combustible disponible alcanza principalmente para atender esas instituciones.

Como consecuencia, numerosas comunidades residenciales permanecen sin una alternativa regular de abastecimiento mediante camiones cisterna.

La prioridad sanitaria busca mantener servicios esenciales, pero deja sin cobertura suficiente a familias que también enfrentan necesidades urgentes.

Más de 159.000 personas afectadas por problemas de agua en la provincia

La emergencia no se limita a determinados barrios de la capital.

A finales de septiembre, aproximadamente 159.171 personas en la provincia de Pinar del Río sufrían afectaciones relacionadas con el abastecimiento de agua, según los antecedentes publicados.

La situación también estaba vinculada a la vulnerabilidad eléctrica de las instalaciones hidráulicas.

De acuerdo con los reportes, ninguna cabecera municipal de la provincia contaba entonces con estaciones de bombeo protegidas frente a las interrupciones del servicio eléctrico.

Esto significa que los apagones pueden provocar interrupciones adicionales incluso en sistemas que no presentan averías mecánicas importantes.

La combinación de equipos deteriorados y falta de energía dificulta cualquier recuperación sostenida.

La crisis eléctrica nacional agrava la emergencia en Pinar del Río

La situación provincial ocurre en medio de un profundo déficit de generación eléctrica en Cuba.

Según el parte citado para el sábado, el Sistema Electroenergético Nacional presentaba una disponibilidad de apenas 758 megavatios (MW) frente a una demanda estimada de 2.800 MW.

La diferencia representaba un déficit de 2.042 MW.

Estas cifras reflejan la magnitud de las limitaciones que enfrenta el sistema eléctrico cubano.

La falta de capacidad de generación obliga a mantener cortes prolongados en diferentes provincias.

En Pinar del Río, esas interrupciones tienen un impacto adicional al impedir el funcionamiento regular de las estaciones de bombeo de agua.

La situación también dificulta los trabajos de reparación, la actividad económica y el funcionamiento de otros servicios esenciales.

Cuba reconoce que 2,7 millones de personas sufren problemas de abastecimiento

La crisis hídrica de Pinar del Río forma parte de un problema de alcance nacional.

Según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos difundidos por la agencia EFE, aproximadamente 2,7 millones de cubanos presentan afectaciones en el acceso al agua potable.

La cifra equivale a alrededor del 35% de la población conectada a redes estatales de abastecimiento, de acuerdo con la información citada.

Los problemas incluyen averías en equipos, interrupciones eléctricas, deterioro de instalaciones y dificultades para mantener la distribución.

La situación resulta especialmente delicada en comunidades que dependen de sistemas de bombeo eléctrico y carecen de alternativas suficientes.

Las autoridades reconocen el problema, pero no anuncian una solución definitiva

Las dificultades del acueducto pinareño han sido reconocidas en varias ocasiones por las autoridades locales.

En septiembre, representantes del Partido Comunista admitieron que los problemas de abastecimiento continuaban repitiéndose sin una solución sostenida.

Las nuevas declaraciones de Roberto Capote Amador muestran que las principales averías todavía no habían sido resueltas al momento del reporte.

El funcionario reconoció que permanecían pendientes respuestas sobre la situación eléctrica y la posible incorporación de equipos de bombeo.

“Estamos esperando alguna respuesta, a ver si va a tener alguna mejoría la situación eléctrica. No sabemos todavía si se incorpora algún equipo de bombeo”, afirmó.

La declaración evidencia la falta de un calendario concreto para recuperar la capacidad del sistema.

Apagones y falta de agua: dos crisis que se agravan mutuamente

La situación de Pinar del Río muestra cómo las dificultades de generación eléctrica pueden multiplicar los problemas de otros servicios públicos.

Las averías reducen la capacidad de bombeo, mientras los apagones impiden utilizar parte de los equipos que todavía funcionan.

A su vez, la escasez de combustible limita la distribución alternativa mediante camiones cisterna.

El resultado es una emergencia que afecta directamente las condiciones de vida de miles de familias.

Con siete equipos de bombeo averiados, comunidades que llevan meses sin agua y reportes de circuitos eléctricos con más de 90 horas sin servicio, Pinar del Río enfrenta una grave crisis de infraestructura básica.

Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían anunciado un cronograma definitivo para reparar las averías ni restablecer de forma estable el abastecimiento de agua potable.