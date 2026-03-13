Nuevo líder iraní, en primeras declaraciones públicas, jura seguir luchando

Sale humo de un edificio tras un bombardeo israelí en Beirut el 12 de marzo del 2026. (AP foto/Hussein Malla) AP

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una nueva amenaza en internet a Irán a primera hora del viernes al escribir: “Miren lo que les pasa hoy a estos miserables desquiciados”. Trump enumeró los daños infligidos a Irán y a sus líderes y lo calificó como un “gran honor” ser responsable de ello.

Las declaraciones del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se produjeron mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba que los ataques de su país estaban creando condiciones para que la población iraní derrocara al gobierno.

“Está en sus manos", indicó Netanyahu en una conferencia de prensa, dirigiéndose al pueblo iraní. "Estamos creando las condiciones óptimas para la caída del régimen”.

Desde el inicio de la guerra, los ataques de Estados Unidos e Israel han apuntado a puestos de seguridad para socavar la capacidad del gobierno de reprimir la disidencia, según Armed Conflict Location and Event Data, el grupo independiente de monitoreo con sede en Estados Unidos conocido como ACLED.

Intensos bombardeos aéreos golpearon a primera hora del viernes los alrededores de la capital iraní, Teherán, así como zonas periféricas. No estaba claro qué había sido atacado.

Jamenei es cercano a la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán, y se le considera ampliamente aún menos dispuesto a ceder que su padre, el ayatolá Ali Jamenei.

Jamenei dijo, en un comunicado leído por un presentador de noticias de la televisión estatal, que estaba manteniendo un “expediente de venganza”. No apareció en cámara y no se le ha visto desde que su padre y su esposa murieron en la primera andanada de la guerra, que también lo hirió, según un embajador iraní.

Los precios del petróleo vuelven a dispararse y las acciones caen

La guerra siguió intensificándose en su día 13, mientras los precios del petróleo volvían a dispararse hasta los 100 dólares por barril y las acciones se hundían en todo el mundo por el temor de que el conflicto pudiera prolongarse más de lo esperado.

Para aliviar el alza de precios, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que flexibilizaba aún más las sanciones al petróleo ruso al otorgar una licencia que autoriza la entrega y venta de parte del crudo y productos petrolíferos durante el próximo mes.

Trump había dado señales a principios de esta semana de que tomaría más medidas para abordar la presión sobre los flujos de petróleo. La medida sigue a la decisión del gobierno de conceder un permiso temporal para que India compre petróleo ruso.

La nueva exención se aplica solo al petróleo ruso que ya está en el mar. La semana pasada, analistas estimaron que había unos 125 millones de barriles cargados en buques tanque. Para ponerlo en perspectiva, por el Estrecho de Ormuz suelen pasar unos 20 millones de barriles de petróleo al día, según la Agencia Internacional de Energía.

Irán ha dejado claro que planea mantener los ataques contra la infraestructura energética en toda la región y utilizar el cierre del estrecho como palanca contra Estados Unidos e Israel. Una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo fluye por la vía marítima que conduce desde el Golfo Pérsico hacia el océano Índico.

En una conferencia de prensa el jueves, el embajador de Irán en Túnez, Mir Masoud Hosseinian, afirmó que las fuerzas navales iraníes “han establecido el control total” sobre el estrecho y “han llevado a cabo ataques precisos en respuesta a los ataques contra nuestra infraestructura petrolera”.

“La seguridad energética global depende del respeto a la soberanía de Irán”, sostuvo.

La presión se sentía en todo el mundo. Corea del Sur restableció topes a los precios del petróleo por primera vez en tres décadas, al buscar calmar el aumento vertiginoso de los costos del combustible. Los topes, por dos semanas, que entraron en vigor el viernes, establecen precios máximos para los productos petrolíferos suministrados por las refinerías a gasolineras y otros negocios.

Líder iraní pide el cierre de bases militares estadounidenses

Hosseinian dijo a The Associated Press que el nuevo líder supremo resultó herido en el ataque contra la casa de su familia, pero que “no es grave”. Está previsto a asistir a la masiva oración del Eid organizada por el Estado la próxima semana, que su padre encabezaba tradicionalmente. Sin embargo, Jamenei sigue siendo un objetivo para los israelíes, que han jurado matarlo.

Hosseinian señaló que los ataques de Irán contra naciones del Golfo han sido estratégicos. “Incluso cuando atacamos hoteles, teníamos información precisa de que estaban alojando a soldados estadounidenses e israelíes”, afirmó.

Jamenei instó a los árabes del Golfo a “cerrar” las bases de Estados Unidos en la región, al decir que la protección prometida por Washington “no es más que una mentira”.

Añadió que Irán ha estudiado “abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable” si la guerra continúa. No dio más detalles, pero Irán ha sido vinculado a ataques anteriores contra objetivos estadounidenses, israelíes y judíos en todo el mundo.

Los ataques contra estados del Golfo continuaron el viernes, y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó que sus defensas aéreas derribaron más de tres docenas de drones que se dirigían hacia la Provincia Oriental del reino en el lapso de unas pocas horas, lo que marcó una andanada inusualmente grande.

El programa nuclear de Irán recibe más golpes

Trump dijo en una publicación en redes sociales el jueves que garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear era una prioridad más alta que el alza de los precios del petróleo.

Horas después, Netanyahu anunció que ataques israelíes habían matado a un destacado científico nuclear iraní y alcanzado a otros, pero dio pocos detalles.

Israel dijo previamente que en días recientes atacó una instalación nuclear en Irán que había destruido con un bombardeo en octubre de 2024. A principios de este año, fotos satelitales generaron preocupación de que Irán estuviera trabajando para restaurar la instalación.

Francia dice que un soldado murió en un ataque en Irak

El ejército de Estados Unidos dijo que sus fuerzas ya han atacado más de 6.000 objetivos desde que comenzó la operación contra Irán, incluidos más de 30 buques colocadores de minas.

El presidente francés Emmanuel Macron informó el viernes que un soldado francés murió en un ataque dirigido contra Irbil, en la región kurda del norte de Irak. Francia había dicho previamente que seis soldados resultaron heridos en un ataque con drones en Irbil, donde tropas francesas están desplegadas como parte de una misión multinacional antiterrorista que apoya a las fuerzas iraquíes en su lucha contra los milicianos del Estado Islámico.

En la misma región, funcionarios británicos dijeron que varios estadounidenses sufrieron heridas leves el miércoles cuando ataques con drones alcanzaron una base en Irbil que alberga tanto a tropas británicas como norteamericanas.

Y el jueves en el oeste de Irak, estaban en marcha labores de rescate después de que se estrellara un avión militar estadounidense de reabastecimiento. El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, indicó en un comunicado que estuvieron involucradas dos aeronaves, incluida una que aterrizó de forma segura, y que la causa no estuvo relacionada con fuego amigo ni con fuego hostil.

Israel apunta al corazón de Beirut en la lucha contra Hezbollah

Aviones de guerra israelíes castigaron Líbano, apuntando incluso al concurrido corazón de Beirut, en respuesta a misiles lanzados hacia Israel por Hezbollah. Un ataque impactó en un vecindario cercano al parlamento de Líbano, oficinas de Naciones Unidas y embajadas internacionales.

El portavoz militar israelí Avichay Adraee apuntó que las fuerzas estaban atacando una “instalación afiliada a Hezbollah”.

Un ataque israelí impactó en las inmediaciones de la única universidad pública de Líbano, matando a un profesor y al director de la facultad de ciencias del campus en Hadath, en las afueras de los suburbios del sur de Beirut. No hubo comentarios por parte de Israel.

Los ataques israelíes también mataron a otras 15 personas, incluidos cinco niños, en el sur de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés. Un fotógrafo de AP vio varios edificios reducidos a escombros en una aldea donde rescatistas buscaban entre los restos.

Ben Mbarek reportó desde Túnez, El Deeb desde Beirut y Watson desde San Diego. Varios corresponsales de The Associated en todo el mundo contribuyeron para esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP