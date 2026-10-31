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Nuevo ataque con explosivos en convulso departamento del suroeste de Colombia no deja víctimas

BOGOTÁ (AP) — Un nuevo ataque con explosivos se registró el sábado en un peaje del suroeste de Colombia el cual no dejó víctimas, de acuerdo con el ejército del país andino.

El atentado ocurrió en las inmediaciones del peaje El Bordo de la municipalidad de La Sierra, en el departamento del Cauca, y fue atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicó un comunicado de la institución militar.

Esas disidencias no se acogieron al acuerdo con el Estado hace una década y operan bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados de Colombia.

Imágenes difundidas por medios colombianos evidenciaron los daños en la infraestructura.

Tropas de una brigada militar fueron desplegadas el sábado a la zona del ataque para “descartar” la presencia de otros artefactos explosivos y proteger a la población, agregó el reporte.

El convulso departamento del Cauca lidia con un alto nivel de confrontación y violencia vinculadas a la presencia de grupos armados ilegales.

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