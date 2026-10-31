Nuevo ataque con explosivos en convulso departamento del suroeste de Colombia no deja víctimas

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El atentado ocurrió en las inmediaciones del peaje El Bordo de la municipalidad de La Sierra, en el departamento del Cauca, y fue atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicó un comunicado de la institución militar.

Esas disidencias no se acogieron al acuerdo con el Estado hace una década y operan bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados de Colombia.

Imágenes difundidas por medios colombianos evidenciaron los daños en la infraestructura.

Una semana atrás, otro atentado con explosivos lanzados desde un dron dejó un infante de marina muerto y siete personas heridas en un puesto de control sobre el río Guapi, en el mismo departamento.

Tropas de una brigada militar fueron desplegadas el sábado a la zona del ataque para “descartar” la presencia de otros artefactos explosivos y proteger a la población, agregó el reporte.

El convulso departamento del Cauca lidia con un alto nivel de confrontación y violencia vinculadas a la presencia de grupos armados ilegales.

En esa región han ocurrido otros atentados contra infraestructuras viales, la fuerza pública y la población civil, siendo uno de los más graves el perpetrado en abril cuando 20 personas murieron y más de tres decenas quedaron heridos. FUENTE: AP