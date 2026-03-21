Nuevo apagón deja en la oscuridad a Cuba en medio de profunda crisis energética

A través de su cuenta en X, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba reportó sobre “una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional”.
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LA HABANA (AP) — El gobierno cubano alertó a la población sobre un nuevo apagón en medio de una profunda crisis energética que azota el país.
A través de su cuenta en X, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba reportó sobre “una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional”.
“Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, añadió.
Se trata del cuarto apagón a gran escala que se registra en la isla en los últimos cuatro meses.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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