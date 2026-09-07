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Nueve muertos y 13 heridos en ataques aéreos israelíes sobre una aldea del sur de Líbano

KFAR RUMMAN, Líbano (AP) — La fuerza aérea de Israel llevó a cabo dos ataques a primera hora del lunes contra una aldea del sur de Líbano que dejaron al menos nueve muertos, entre ellos mujeres y niños, informó el Ministerio de Salud libanés.

Rescatistas buscan víctimas bajo los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en el pueblo sureño de Kfar Rumman, Líbano, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari)
Rescatistas buscan víctimas bajo los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en el pueblo sureño de Kfar Rumman, Líbano, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

El ministerio indicó que uno de los ataques alcanzó un edificio y mató a ocho personas, entre ellas un niño y dos mujeres. Agregó que otras 11 personas resultaron heridas, incluidas cuatro menores y dos mujeres.

El ministerio añadió que otro ataque contra un automóvil en la aldea mató a un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano e hirió a otras dos personas.

Los ataques se produjeron en medio de una nueva ronda de escalada entre Israel y Hezbollah.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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