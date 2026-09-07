Nueve muertos y 13 heridos en ataques aéreos israelíes sobre una aldea del sur de Líbano

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Rescatistas buscan víctimas bajo los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en el pueblo sureño de Kfar Rumman, Líbano, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

El ministerio indicó que uno de los ataques alcanzó un edificio y mató a ocho personas, entre ellas un niño y dos mujeres. Agregó que otras 11 personas resultaron heridas, incluidas cuatro menores y dos mujeres.

El ministerio añadió que otro ataque contra un automóvil en la aldea mató a un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano e hirió a otras dos personas.

Los ataques se produjeron en medio de una nueva ronda de escalada entre Israel y Hezbollah.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP