Nueva York demanda a 3M, DuPont y otras empresas por los llamados “químicos eternos”

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ARCHIVO – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, sonríe durante una audiencia sobre alquiler fraudulento de viviendas, en la Universidad Fordham, el 11 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Andres Kudacki, Archivo) AP

La demanda contra 3M, DuPont de Nemours, The Chemours Company y Corteva, además de otros fabricantes, es la acción legal más reciente relacionada con los PFAS, sustancias vinculadas con un mayor riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer y con retrasos en el desarrollo de los niños.

“Grandes empresas como 3M y DuPont vendieron a sabiendas productos tóxicos que pusieron en riesgo la salud de los neoyorquinos y contaminaron nuestro medio ambiente durante décadas. Es hora de que paguen por el daño que causaron”, manifestó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La demanda, presentada ante un tribunal estatal en Albany, busca obligar a las empresas a financiar las labores de limpieza ambiental en Nueva York y a advertir a los consumidores sobre sus productos. En ella se sostiene que, en algunos casos, las compañías sabían que los químicos eran tóxicos o podían causar daños ambientales.

Hasta el momento, DuPont, 3M, Corteva y Chemours no han respondido a mensajes enviados el jueves en los que se solicitan sus comentarios.

El año pasado, DuPont, Chemours y Corteva acordaron pagar a Nueva Jersey hasta 2.000 millones de dólares para resolver reclamaciones ambientales derivadas de los PFAS.

Los PFAS, o sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, son un grupo de químicos que existen desde hace décadas y que ahora se encuentran en el aire, el agua y el suelo del país.

Eran increíblemente útiles: garantizaban, por ejemplo, que la espuma contra incendios sofocara las llamas y ayudaban a que la ropa resistiera la lluvia, entre muchos otros usos. Pero, como se resisten a descomponerse, los químicos permanecen en el medio ambiente y se vuelven dañinos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP