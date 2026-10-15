Nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca defiende su historial de trabajo

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia llega al Aeropuerto Internacional Glacier Park en in Kalispell, Montana, el 14 de octubre del 2026 (AP foto/Alex Brandon) AP

Zacharia se sentó para una entrevista el jueves con el medio conservador Human Events. En ella, afirmó que no tuvo tiempo de prepararse por completo antes de su primera rueda de prensa el martes y que siempre fue el plan mantenerla breve porque el presidente Donald Trump respondería preguntas de los periodistas más tarde esa misma mañana.

“Sin duda mi objetivo era mantenerla corta, teniendo en cuenta que él es su propio mejor portavoz, y le encantaría —y le encanta— charlar con los medios mientras se dirige a Marine One (el helicóptero presidencial)”, manifestó Zacharia. “Así que quise mostrar la debida deferencia y no quitarle tiempo”.

Los materiales iniciales para la rueda de prensa se le entregaron a Zacharia el lunes por la noche y luego se completaron el martes a las 8 de la mañana, menos de dos horas antes de comparecer ante los periodistas. Había estado despierta desde las 3 de la mañana preparándose, según contó.

“Nunca tuve una sesión informativa completa antes, y salí e hice la rueda de prensa”, señaló.

Sobre su formación jurídica, Zacharia explicó que se estaba preparando para presentar el examen de abogacía en California en un momento en que acababa de casarse y se alistaba para mudarse a China para reunirse con su nuevo esposo, quien había estado trabajando en capital privado en Beijing.

“Obviamente estaba increíblemente distraída, abrumada y emocionada por finalmente estar casada con alguien con quien había mantenido una relación a distancia durante al menos un año”, comentó Zacharia.

Indicó que los resultados del examen de abogacía, que no aprobó, fueron “algo inconsecuentes” porque no necesitaría estar colegiada como abogada mientras viviera en China.

Zacharia, quien ha estado bajo escrutinio por autoproclamarse “abogada”, dijo que consultó a varios expertos legales para asegurarse de que ese título fuera correcto al ofrecer análisis jurídicos.

“Es lamentable que la gente lo etiquete como algún tipo de conspiración o quiera encasillarme. La verdad es que fui muy cuidadosa con la manera en que lo llevé a cabo, y nunca me presenté como alguien que fuera una abogada en ejercicio”, aseveró.

No opinará sobre asuntos legales en su función en la Casa Blanca, afirmó.

También reveló detalles de cómo consiguió el puesto de secretaria de prensa. Subrayó que no quería retratarse como alguien que hacía lobby por el cargo, que quedó vacante cuando Karoline Leavitt anunció que dejaría la administración para pasar más tiempo con su familia.

Zacharia, quien fue asesora de comunicaciones de la empresa que opera Truth Social, dijo que vigilaba de cerca las publicaciones del presidente en redes sociales para determinar qué era lo que más le preocupaba, y luego salía al aire para hablar de esos temas.

“Mi filosofía es: estoy lo suficiente en televisión como para que, si él me ve y le gusto, entonces me reclutarán para el trabajo. No creo que hacer lobby por ese puesto hubiera tenido éxito, y yo quería ganármelo. Quería audicionar para ello”.

Luego, el 7 de octubre, mientras Zacharia se preparaba para llevar a uno de sus hijos a un campo de calabazas, recibió una llamada telefónica de Trump sobre el puesto de secretaria de prensa.

Voló al día siguiente desde su casa en California a Washington, se reunió con el presidente sobre el trabajo el viernes y aceptó formalmente el puesto más tarde ese mismo día.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP