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Novio de Michigan pasará décadas en prisión por matar a su mejor amigo la noche de bodas

FLINT, Michigan, EE.UU. (AP) — Un hombre de Michigan que se casó y luego atropelló a su mejor amigo ese mismo día, matándolo, tras una discusión alimentada por el alcohol, fue condenado el lunes a al menos 30 años de prisión.

James Shirah es sentenciado a al menos 30 años en prisión en una audiencia, el lunes 11 de mayo de 2026 en Flint, Michigan. (Jake May/The Flint Journal vía AP)
James Shirah es sentenciado a al menos 30 años en prisión en una audiencia, el lunes 11 de mayo de 2026 en Flint, Michigan. (Jake May/The Flint Journal vía AP) AP

“Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi arrepentimiento... Siempre lo lamentaré”, dijo James Shirah en el tribunal del condado de Genesee.

El 30 de agosto de 2024, Shirah, de 24 años, conducía cuando su vehículo embistió a Terry Taylor Jr. en Flint, a aproximadamente una hora en auto al noroeste de Detroit. Él y Savanah Collier se habían casado horas antes, y la celebración se trasladó a una casa.

El abogado de Shirah sostuvo que el atropellamiento no fue intencional. Sin embargo, los fiscales afirmaron que el acusado se fue del lugar y tuvo tiempo para reflexionar antes de regresar y atropellar a Taylor, informó MLive.com.

“Señor Shirah, creo que usted no es un criminal. Sin embargo, usted es un asesino”, dijo el juez Khary Hanible.

En abril, Shirah se declaró sin impugnación ante los cargos de asesinato en segundo grado y otros delitos. Será elegible para libertad condicional después de 30 años.

“Espero que le caiga todo el peso de la ley”, dijo Eren Taylor, primo de la víctima, antes de que Shirah recibiera su sentencia.

La esposa de Shirah será sentenciada en los siguientes días de mayo por su complicidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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