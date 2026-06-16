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Novato de Rangers logra su 1ra victoria en Grandes Ligas 4 días después haberla celebrado

ARLINGTON, Texas (AP) — El novato zurdo de los Rangers de Texas, Robby Ahlstrom, se siente bien con no celebrar por segunda vez su primera victoria en las Grandes Ligas.

El lanzador de los Rangers de Texas, Robby Ahlstrom, lanza durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 3 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson)
El lanzador de los Rangers de Texas, Robby Ahlstrom, lanza durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 3 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Esa ducha de cerveza de celebración que recibió Ahlstrom en el clubhouse después de una victoria como visitante en Kansas City ocurrió apenas cuatro días antes de que se le adjudicara oficialmente ese triunfo.

“Quiero decir, lo celebramos como si yo hubiera conseguido la victoria. Todo el mundo pensó que iba a ser así”, comentó Ahlstrom, 24 horas después después de que un cambio de anotación tras una apelación lo convirtiera, con justicia y oficialmente,en el ganador.

“Fue un poco interesante enterarme después de los hechos. Yo estaba pensando más bien: no quiero pasar por esa ducha de cerveza otra vez”, manifestó.

Ahlstrom entró con dos outs en la quinta entrada y un corredor en base contra los Reales el jueves pasado.

Retiró a los cuatro bateadores que enfrentó mientras Texas ampliaba su ventaja a 4-2. Luego, Cole Winn lanzó una entrada sin permitir carreras y el cerrador Jacob Latz lo terminó con dos entradas perfectas.

Como el abridor de Texas, Kumar Rocker, había salido del juego a un out de cumplir el requisito para llevarse la victoria, todos —excepto el anotador oficial de ese día— asumieron que Ahlstrom era el ganador en su cuarta aparición en las Grandes Ligas, y que Latz sumaba otro salvamento.

No fue sino hasta que Ahlstrom revisó su teléfono después que vio el box score oficial, que en cambio listaba a Latz como el ganador.

Los Rangers apelaron la decisión del anotador.

Grandes Ligas hizo el cambio el lunes, y el manager Skip Schumaker se lo informó a Ahlstrom justo antes del estiramiento previo al juego y lo felicitó de nuevo por su primera victoria.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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