Novak Djokovic cae ante el campeón defensor Jack Draper en 3 sets en Indian Wells

Draper, de 24 años y quien está de regreso tras perderse ocho meses por una lesión en un brazo, avanzó a los cuartos de final y se enfrentará a Daniil Medvedev, quien derrotó a Alex Michelsen por 6-2, 6-4 en los octavos de final para seguir adelante.
Djokovic, tercer preclasificado, ganó por 6-5 en el tercer set antes de que Draper reaccionara y forzara un desempate.
“Todavía no siento que esté jugando ni de cerca como quiero jugar", reconoció Draper. "Salí aquí y gané ese partido gracias a la determinación”.
Además de su triunfo en Indian Wells el año pasado, el británico Draper, 14º preclasificado, se coronó en Stuttgart y Viena en 2024.
Djokovic, de 38 años y ganador de 24 títulos de Grand Slam, alzó el trofeo en Indian Wells en 2008, 2011, 2014, 2015 y 2016. El serbio estuvo cerca de conquistar a principios de este año un 11º título del Abierto de Australia, pero cayó ante Carlos Alcaraz.
FUENTE: AP