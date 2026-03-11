americateve

Novak Djokovic cae ante el campeón defensor Jack Draper en 3 sets en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — El campeón defensor Jack Draper remontó tras perder el primer set y venció el miércoles al cinco veces campeón Novak Djokovic por 4-6, 6-4, 7-6 (5) en la cuarta ronda del Abierto de Indian Wells.

Draper, de 24 años y quien está de regreso tras perderse ocho meses por una lesión en un brazo, avanzó a los cuartos de final y se enfrentará a Daniil Medvedev, quien derrotó a Alex Michelsen por 6-2, 6-4 en los octavos de final para seguir adelante.

Djokovic, tercer preclasificado, ganó por 6-5 en el tercer set antes de que Draper reaccionara y forzara un desempate.

“Todavía no siento que esté jugando ni de cerca como quiero jugar", reconoció Draper. "Salí aquí y gané ese partido gracias a la determinación”.

Además de su triunfo en Indian Wells el año pasado, el británico Draper, 14º preclasificado, se coronó en Stuttgart y Viena en 2024.

Djokovic, de 38 años y ganador de 24 títulos de Grand Slam, alzó el trofeo en Indian Wells en 2008, 2011, 2014, 2015 y 2016. El serbio estuvo cerca de conquistar a principios de este año un 11º título del Abierto de Australia, pero cayó ante Carlos Alcaraz.

