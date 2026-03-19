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Nottingham Forest vence a Midtjylland en penales y avanza a cuartos de la Europa League

Nottingham Forest alcanzó el jueves los cuartos de final de la Liga Europa tras imponerse a Midtjylland en la tanda de penales en Dinamarca.

El argentino Nicolas Domínguez del Nottingham Forest celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro de la Liga Europa ante el Midtjylland el jueves 19 de marzo del 2026. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)
El argentino Nicolas Domínguez del Nottingham Forest celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro de la Liga Europa ante el Midtjylland el jueves 19 de marzo del 2026. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP) AP

Los suplentes Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré y Neco Williams convirtieron desde los once metros, mientras que Midtjylland falló sus tres lanzamientos.

Midtjylland había sorprendido a Forest 1-0 en el partido de ida de los octavos de final en el City Ground, pero el argentino Nicolás Domínguez y Ryan Yates marcaron para los visitantes el jueves.

Parecía que el equipo inglés se encaminaba a los cuartos de final antes de que Martin Erlić, de Midtjylland, anotara para dejar el marcador global 2-2 y forzar la prórroga.

El entrenador de Forest, Vítor Pereira, había dado descanso a varios titulares de cara a un partido clave de la Liga Premier contra Tottenham el domingo. Ambos equipos están apenas por encima de la zona de descenso.

Ganadores de la fase de liga, eliminados

Lyon, que terminó con nueve jugadores y fue el ganador de la fase de liga, fue eliminado por el Celta de Vigo tras perder 2-0 en casa, después de empatar 1-1 en España.

La tarjeta roja al defensor de Lyon Moussa Niakhaté a los 19 minutos resultó decisiva.

Celta mantuvo ocupado al arquero de Lyon, Dominik Greif, hasta que Javi Rueda definió a quemarropa a la hora de juego. Ferran Jutgla añadió el segundo en un contragolpe en el tiempo añadido. Poco después, Nicolás Tagliafico también vio la tarjeta roja.

Celta se medirá con Freiburg en los cuartos de final. El equipo alemán alcanzó esa instancia r primera vez tras imponerse con comodidad 5-1 en casa a Genk para remontar la derrota 1-0 del partido de ida en Bélgica.

Villa apunta otra vez a los cuartos de final

Aston Villa tiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final de una competición europea por tercer año consecutivo.

El club de la Premier necesita proteger más tarde la ventaja 1-0 obtenida ante el Lille en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa en Villa Park.

Hace dos años, Villa y Lille se enfrentaron en los cuartos de final de la Conference League y el equipo de Emery avanzó en los penales. La temporada pasada, Villa fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones por el eventual campeón Paris Saint-Germain.

Un derbi totalmente italiano entre la Roma y Bologna está igualado 1-1 de cara al partido de vuelta en Roma.

Porto debe defender una ventaja de 2-1 ante Stuttgart y Real Betis está un gol abajo frente a Panathinaikos.

Sarr rescata a Crystal Palace

En la Conference League, el torneo de tercera categoría, Ismaïla Sarr anotó su segundo gol en la prórroga para darle a Crystal Palace una victoria 2-1 sobre Larnaca, que jugó con 10 hombres, y enviar al equipo inglés a los cuartos de final en su primera campaña europea. Los equipos empataron 0-0 la semana pasada en Londres.

Sarr adelantó a Crystal Palace antes de que Enric Saborit igualara, lo que forzó la prórroga en Chipre. Más tarde, Saborit fue expulsado.

Crystal Palace enfrentará a continuación a Fiorentina, dos veces subcampeón, que ganó 2-1 en la cancha del equipo polaco Rakow para imponerse 4-2 en el global.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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