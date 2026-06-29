Noruega no se adelanta a pensar en posible duelo del Mundial con Brasil, al que sorprendió en 1998

Stale Solbakken, entrenador de Noruega, habla en conferencia de prensa el lunes 29 de junio de 2026 en Arlington, Texas (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Los recuerdos de aquella sorpresa ante Brasil en el Mundial vuelven a agitarse ahora en Noruega debido al éxito de su actual selección en la Copa del Mundo —y a la posibilidad de volver a enfrentar al pentacampeón.

Los noruegos, descansados, se preparan para jugar contra Costa de Marfil el martes en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL. Será su primer partido de eliminación directa en un Mundial desde 1998, el año en que avanzaron desde la fase de grupos sólo después de una remontada increíble en los minutos finales para una victoria por 2-1 contra el entonces campeón vigente.

“Siento que he vivido ese momento porque se ha hablado muchísimo de ello. Obviamente, como cualquier noruego que crece, he visto a todas las superestrellas de Brasil jugar en los Mundiales", comentó Berge el lunes. "Son buenos recuerdos para nosotros... Si se presenta la oportunidad de que podamos jugar contra ellos en una fase de eliminación directa, sería un sueño hecho realidad y un desafío fantástico, y una oportunidad y experiencia fantásticas”.

El ganador del duelo Noruega-Costa de Marfil jugará contra Brasil en los octavos de final. La Seleção avanzó el lunes con una victoria por 2-1 sobre Japón.

El entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, participaba en una conferencia de prensa previa al partido contra Costa de Marfil cuando un reportero le dijo que Brasil acababa de ponerse en ventaja en los minutos finales y luego le preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de otro cruce en el Mundial.

Aun así, el técnico conoce la importancia de aquel logro de 1998, cuando Noruega empató a los 83 minutos y ganó 2-1 después de que Tore André Flo convirtió un penal a los 89.

“El partido fue importante para los recuerdos, y para los jugadores y para el entrenador", aceptó Solbakken. "Obviamente yo también lo recuerdo, pero por eso estamos aquí, para que ese partido quede un poco en segundo plano”.

Sólo nueve de los 26 jugadores de la actual nómina de Noruega habían nacido entonces. El defensor Kristoffer Ajer tenía apenas dos meses en ese momento, dos menos que Berge.

“La mentalidad que tenemos ahora mismo en el equipo es realmente fuerte", aseguró Ajer. "Hemos pasado por altibajos, lo cual creo que es algo muy bueno para llevar a la vida, pero también al fútbol. Así que somos un grupo fuerte que luchará por todo mañana y ojalá eso sea suficiente”.

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FUENTE: AP