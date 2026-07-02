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Norris califica de 'genial' el rumor Verstappen-McLaren, pero no cree que sea serio

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Lando Norris afirma que los reportes de que Max Verstappen ha considerado un cambio a McLaren son “algo genial” de escuchar, pero “no algo serio”, a pesar de las especulaciones en la Fórmula Uno sobre un movimiento que podría crear una alineación de dos campeones.

El británico Lando Norris de McLaren asiste a la conferencia de prensa antes del Gran Premio Británico el jueves 2 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic)
El británico Lando Norris de McLaren asiste a la conferencia de prensa antes del Gran Premio Británico el jueves 2 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

La semana pasada, los medios, entre ellos Sky Sports, indicaron que la representación de Verstappen había solicitado y sostenido una reunión con McLaren antes del Gran Premio de Austria. No se informó el contenido de ninguna conversación y el piloto neerlandés aún no ha hecho comentarios.

“Es algo genial, es algo bueno que un cuatro veces campeón del mundo quiera sumarse y quiera potencialmente unirse al equipo”, manifestó Norris el jueves, mientras se prepara para el Gran Premio de Gran Bretaña en casa.

“No sé cuánto de eso sea cierto, pero es algo genial y si hay una oportunidad para mí de conducir con otras personas, es algo que siempre he esperado. Pero no es algo para ahora. No es algo serio”.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo en el pódcast Up To Speed, publicado el miércoles, que Norris y su compañero Oscar Piastri “no se van a ninguna parte” y que solo consideraría a Verstappen si McLaren tuviera una vacante.

Además de Verstappen, “bastantes otros” en la F1 también están interesados en un posible asiento en McLaren, comentó Norris.

“También me entusiasma mi futuro con McLaren. Voy a seguir aquí por muchos, muchos años más, así que me entusiasma con quien sea que me toque como compañero”, añadió. “Pero por el momento, Oscar y yo seguimos trabajando muy bien juntos. También nos entusiasma trabajar juntos por más años, así que ese es nuestro enfoque por ahora”.

Verstappen sigue bajo contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero ha habido señales de que el acuerdo incluye opciones para salir antes bajo ciertas condiciones. Un movimiento previsto a McLaren de su ingeniero, GianPiero Lambiase, incrementó la especulación sobre la posibilidad de que el neerlandés fiche con la escudería británica.

Mercedes estuvo interesado en Verstappen en el pasado, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, ha dicho que quiere mantener a sus rivales por el título George Russell y Kimi Antonelli.

Verstappen también ha sugerido anteriormente que consideraría dejar la F1.

Norris señaló que creía que podría estar a la altura si Verstappen, un amigo y rival en pista por el título el año pasado, llegara a ser su compañero de equipo.

“Sí creo que puedo vencer a cualquier piloto. Creo que lo que hace a Max tan increíble es cómo es a lo largo de una temporada; que cada fin de semana, en cada uno, rinda al nivel al que lo hace, eso es lo impresionante”, expresó Norris.

“Creo que, ya sea él o tener la oportunidad de medirme con Lewis (Hamilton) o Fernando (Alonso), cualquiera de los pilotos que la gente sabe que están entre los mejores, pienso que también es una oportunidad genial para mí. Así que, entusiasmado por lo que pueda venir en mi camino en el futuro”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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