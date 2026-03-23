Norcorea dice que no habrá cumbre a menos que Japón deje posturas "anacrónicas"

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, en un evento en Hanoi, Vietnam, el 2 de marzo del 2019. (Jorge Silva/Pool Photo via AP) AP

La declaración de Kim Yo Jong se produjo después de que Takaichi dijera a los periodistas la semana pasada que había informado al presidente estadounidense Donald Trump, durante una cumbre en Washington, que tenía “un deseo muy fuerte” de reunirse con Kim Jong Un.

“Pero esto no es algo que será realidad como Japón quiere o decide”, manifestó Kim Yo Jong. “Para que los máximos líderes de los dos países se reúnan, Japón primero debe estar decidido a romper con su práctica y costumbre anacrónicas”.

Kim Yo Jong, quien también es una alta funcionaria, no explicó a qué se refería con “práctica y costumbre anacrónicas”. Sin embargo, en 2024, ella señaló en un comunicado que la aceptación de Corea del Norte de una oferta reportada para una reunión por parte de uno de los predecesores de Takaichi dependería de que Japón tolerara el programa de armas nucleares norcoreano e ignorara los pasados secuestros de ciudadanos japoneses. La reunión nunca ocurrió.

En su más reciente declaración difundida por los medios estatales el lunes, Kim Yo Jong dijo: “No quiero ver a la primera ministra de Japón viniendo a Pyongyang”. Pero aun así describió su rechazo como “solo mi posición personal”, lo que sugiere que estaba presionando a Japón para que hiciera concesiones.

Observadores dicen que Corea del Norte probablemente busca mejorar los lazos con Japón para abrir una brecha entre Estados Unidos y sus aliados. Mientras tanto, Tokio quiere resolver los casos de ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte durante las décadas de 1970 y 1980.

Tras años de negarlo, Corea del Norte reconoció en una cumbre de 2002 entre Kim Jong Il, el difunto padre de Kim Jong Un, y el entonces primer ministro japonés Junichiro Koizumi, que sus agentes habían secuestrado a 13 japoneses. Corea del Norte permitió que cinco de ellos regresaran a Japón. Japón cree que más personas podrían haber sido secuestradas y que algunas aún podrían estar vivas.

Koizumi hizo una segunda visita a Corea del Norte y se reunió de nuevo con Kim Jong Il en 2004, la última vez que las dos naciones mantuvieron conversaciones.

Las posibilidades de una cumbre Corea del Norte-Japón siguen siendo escasas, ya que Corea del Norte desde 2019 se ha negado a volver a la diplomacia con Estados Unidos y Corea del Sur. Trump, quien se reunió con Kim Jong Un tres veces entre 2018 y 2019, ha expresado repetidamente su intención de reanudar el diálogo con Kim, pero el líder norcoreano sugirió que solo podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona “su obsesión delirante con la desnuclearización”.

Takaichi dijo que Trump expresó su apoyo a la resolución inmediata de los casos de los secuestrados y que indicó que “brindaría cooperación de diversas maneras” en lo relativo a reunirse con Kim Jong Un.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP