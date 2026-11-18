La evaluación del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se produjo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresaba su deseo de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su viaje a Asia para asistir a un foro regional en China.

“Desde mediados de septiembre de 2026, se ha estado construyendo una nueva ampliación de la instalación original de enriquecimiento de Yongbyon, y la parte exterior de la nueva extensión quedó terminada a finales de octubre de 2026”, señaló Grossi en un comunicado el miércoles al Consejo de Gobernadores del OIEA. “La expansión en curso del programa de enriquecimiento de uranio de la RPDC sigue siendo motivo de seria preocupación”.

El OIEA no ha tenido acceso a Yongbyon ni a otros lugares en la hermética nación desde que se expulsó a sus inspectores en 2009. La agencia ha indicado que utiliza imágenes satelitales e información de fuentes abiertas para vigilar los avances en el programa nuclear norcoreano.

Corea del Norte ha calificado su complejo de Yongbyon como el “corazón” de su programa nuclear. Las armas nucleares pueden construirse utilizando uranio altamente enriquecido o plutonio apto para armamento, y en Yongbyon hay instalaciones para producir ambos.

Observadores afirman que el Norte ha tomado medidas para construir instalaciones adicionales de enriquecimiento de uranio en Yongbyon y en otros lugares desde que la diplomacia nuclear de alto riesgo entre Kim y Trump colapsó en 2019. El año pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, manifestó que Pyongyang operaba cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que funcionaban todos los días.

Aunque Trump mostró interés en reunirse con Kim, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo más tarde que aún no se había programado ninguna reunión entre los dos líderes durante la visita Trump a China, pero indicó que el presidente está preparado para iniciar un nuevo diálogo con Pyongyang.

Corea del Norte no ha respondido a la nueva propuesta de Trump. Kim había dicho antes que podría volver a las conversaciones si Washington abandona su “política hostil” contra el país y respeta lo que él denomina su estatus como Estado nuclear. Expertos señalan que Pyongyang está ansiosa por obtener este reconocimiento internacional para poder exigir el levantamiento de las sanciones económicas de Naciones Unidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP