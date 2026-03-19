americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nominación de Mullin avanza al pleno del Senado pese a oposición senador republicano

WASHINGTON (AP) — El senador Markwayne Mullin está un paso más cerca para convertirse en el próximo secretario de Seguridad Nacional después de que un comité del Senado avanzara por estrecho margen su nominación el jueves.

Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma y nominado para ser secretario de Seguridad Nacional, en el Congreso en Washington, el 18 de marzo del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib)
Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma y nominado para ser secretario de Seguridad Nacional, en el Congreso en Washington, el 18 de marzo del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib) AP

La votación de 8-7 se produjo tras una audiencia polémica el miércoles y envió la nominación al pleno del Senado, que podría actuar para confirmar al republicano de Oklahoma la próxima semana.

La votación incluyó un “no” del director republicano del comité, el senador Rand Paul de Kentucky, y un “sí” de un demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania. La aprobación llega mientras los partidos se enfrentan con acritud por las políticas del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha derivado en una interrupción de la financiación que ya va por su día 34.

Durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Mullin intentó sostener que sería una mano firme tras el turbulento mandato de Kristi Noem. Mullin también señaló su respaldo a las prioridades migratorias de Trump, que son centrales en el estancamiento por la financiación tras la muerte de al menos tres ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

La audiencia de Mullin fue inusualmente combativa y estuvo cerca de descarrilarse, mientras se enfrascaba en intercambios acalorados con algunos demócratas, así como con Paul.

Además de un largo intercambio sobre la falta de Mullin de revelar lo que describió como un viaje “clasificado” cuando era miembro de la Cámara de Representantes, Paul abrió la audiencia con una declaración encendida en la que cuestionó la idoneidad de Mullin para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

Paul señaló comentarios que Mullin hizo después de una disputa por la financiación, cuando llamó a Paul una “maldita serpiente” y dijo que entendía por qué un vecino lo había derribado en una disputa por el césped. Ese incidente ocurrió hace varios años, y Paul sufrió múltiples costillas rotas y posteriormente se sometió a cirugías.

“Me pregunto si alguien que aplaude la violencia contra sus oponentes políticos es la persona adecuada para dirigir una agencia que ha tenido dificultades para aceptar límites al uso apropiado de la fuerza”, expresó Paul.

Mullin se negó a dar marcha atrás.

“Que usted diga que soy un mentiroso, señor, no es cierto”, Mullin afirmó.

Más tarde, Paul dijo que no votaría a favor de la confirmación de Mullin.

Fetterman, quien con frecuencia ha desafiado a su propio partido, dijo que su voto estaba “basado en una relación de trabajo sólida, comprometida y constructiva con el senador Mullin por la seguridad de nuestra nación”.

___________________________________

Meg Kinnard está en http://x.com/MegKinnardAP

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter