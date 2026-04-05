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Nolan Traore anota 23 puntos, Jalen Wilson suma 19 y Nets vencen 121-115 a Wizards

NUEVA YORK (AP) — Nolan Traore encestó cinco triples y terminó con 23 puntos y siete asistencias, Jalen Wilson aportó 19 puntos y los Nets de Brooklyn vencieron el domingo 121-115 a los Wizards de Washington.

Nolan Traoré (88), guardia de los Nets de Brooklyn, celebra tras encestar un triple durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Wizards de Washington, el domingo 5 de abril de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)
Nolan Traoré (88), guardia de los Nets de Brooklyn, celebra tras encestar un triple durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Wizards de Washington, el domingo 5 de abril de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis) AP

Los Wizards (17-61) tienen una ventaja de dos partidos sobre los Nets (19-59) por las mejores probabilidades en la lotería del draft. Indiana tiene marca de 18-58 al llegar al partido del domingo en Cleveland.

Washington ha perdido seis seguidos y 22 de sus últimos 23. Los Wizards habían permitido 305 puntos combinados en derrotas consecutivas ante Philadelphia (153-131) y Miami (152-136).

Brooklyn ganó apenas por segunda vez en sus últimos 14 partidos.

Will Riley, quien logró un récord personal de 31 puntos el sábado contra el Heat, anotó 30, Jamir Watkins sumó 20 puntos y Julian Reese registró 17 puntos y 16 rebotes por los Wizards. Anthony Gill también anotó 17 puntos y Bub Carrington tuvo 13.

E.J. Liddell y Josh Minott anotaron 15 cada uno por Brooklyn. Drake Powell añadió 13 puntos y Ochai Agbaji anotó 12.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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