Nolan Smith Jr., de Eagles, arrestado por conducir casi al doble del límite en Georgia

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ARCHIVO - El linebacker de los Eagles de Filadelfia, Nolan Smith Jr. (3), observa después de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Commanders de Washington, el sábado 20 de diciembre de 2025, en Landover, Maryland. (Foto AP/Daniel Kucin Jr., Archivo) AP

Smith, quien jugó en Georgia, recibió citaciones por exceso de velocidad y conducción temeraria, informó el jueves la Oficina del Sheriff del condado de Twiggs.

Pagó la fianza y fue puesto en libertad poco después de su arresto el 15 de mayo.

Smith, originario de Savannah, Georgia, fue seleccionado por los Eagles con la 30.ª elección del draft de la NFL de 2023. En tres temporadas suma 25 golpes al quarterback, 10,5 capturas, 10 tacleadas para pérdida de yardas, dos balones sueltos forzados y dos recuperaciones de balón suelto.

Desempeñó un papel crucial en la marcha de los Eagles hacia el Super Bowl LIX, al registrar cinco golpes al quarterback, cuatro capturas y cuatro tacleadas para pérdida de yardas durante los playoffs. Se hizo famoso por negarse a salir de la victoria de los Eagles por 40-22 en el Super Bowl ante los Chiefs de Kansas City pese a sufrir un desgarro de tríceps que más tarde requirió cirugía.

Filadelfia inicia las actividades organizadas del equipo el martes. Smith tiene una fecha de audiencia programada para el 15 de julio, pero un representante de la oficina del sheriff indicó que no tendrá que presentarse si paga sus multas.

Un portavoz de los Eagles no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Smith es el más reciente exjugador o jugador actual de Georgia arrestado por infracciones de conducción. Su compañero en los Eagles, Jalen Carter, recibió 12 meses de libertad condicional y una multa de 1.000 dólares en 2023 tras declararse “no contest” ante cargos menores de conducción temeraria y carreras relacionados con un choque que mató al liniero ofensivo de los Bulldogs Devin Willock y a la integrante del personal de reclutamiento Chandler LeCroy. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP