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Noches del US Open suman un giro salvaje: Shelton-Alcaraz acaba a las 3:33 de la mañana

NUEVA YORK (AP) — La acción nocturna en el Abierto de Estados Unidos ha llegado ahora a un extremo.

El tenista estadounidense Ben Shelton celebra tras vencer al español Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo de tenis Abierto de Estados Unidos, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
El tenista estadounidense Ben Shelton celebra tras vencer al español Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo de tenis Abierto de Estados Unidos, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

Ben Shelton protagonizó un emocionante duelo a cinco sets para vencer al campeón vigente Carlos Alcaraz en los cuartos de final, que terminó a las 3:33 de la madrugada del miércoles, y dejó a pocas personas despiertas para ver cómo el maratón de 4 horas y media llegaba a su desenlace en uno de los escenarios más importantes del deporte. Eso solo se sumó a la lista de finales de madrugada que ya habían provocado frustración y preocupaciones sobre cómo los organizadores estaban gestionando el calendario en el torneo de Grand Slam, con numerosos partidos que se extendían mucho más allá de las horas habituales para trasnochadores.

A los jugadores les ha encantado desde hace tiempo la electricidad de disputar partidos nocturnos bajo las luces en la ciudad más grande del país. Pero el torneo ya había establecido un récord con tres partidos que terminaron después de las 2 de la madrugada en los primeros seis días, además de otros dos encuentros que se prolongaron más allá de la 1 de la madrugada.

Eso incluyó que Venus Williams fuera sometida al inicio más tardío en la historia del Abierto de Estados Unidos, a las 12:13 de la madrugada, después de que Novak Djokovic necesitara 4 horas y 36 minutos para quedar eliminado en la primera ronda.

“No es lo ideal”, comentó Williams en ese momento.

El propio Shelton había logrado una victoria en cuatro sets en la segunda ronda ante Denis Shapovalov que terminó a las 2:07 de la madrugada.

Luego llegó la noche del martes —bueno, la mañana del miércoles.

Shelton, un jugador de 23 años de Atlanta y octavo cabeza de serie, consiguió una victoria enorme en su joven carrera para alcanzar su tercera semifinal de un major al derrotar al segundo cabeza de serie, Alcaraz, por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7). Cerró el desempate del quinto set con un ace de 146 mph y puso fin a la racha de 18 victorias consecutivas del campeón vigente en torneos de Grand Slam.

El partido terminó con el Arthur Ashe Stadium quizá con apenas un tercio de su aforo, en lo que se convirtió en el encuentro que más tarde finalizó en la historia del Abierto de Estados Unidos.

“Vamos a romper el récord”, dijo el comentarista de televisión John McEnroe. “Va a ser el final más tardío en la historia del Abierto de Estados Unidos, y estamos aquí para presenciarlo”.

Este resultado preparó una semifinal totalmente estadounidense contra Frances Tiafoe, undécimo cabeza de serie, con Estados Unidos garantizando un representante en la final del domingo mientras busca su primer título masculino de un major desde que Andy Roddick ganó en Flushing Meadows en 2003.

Unas 5 horas y media después de la conclusión del partido, el Abierto de Estados Unidos recurrió a las redes sociales con un guiño desenfadado a la noche larga, ofreciendo una carta con espacios en blanco para que los aficionados pidieran a sus jefes que los excusaran del trabajo el miércoles.

“Entendemos lo importante que es presentarse, pero a veces hay que hacer tiempo para las cosas que te apasionan”, señaló la publicación en X. “Carlos Alcaraz y Ben Shelton ofrecieron una actuación absolutamente estelar durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, y fue un aficionado totalmente comprometido que estuvo completamente concentrado de principio a fin”.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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