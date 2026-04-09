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Noche de récord de Leonard Miller lleva a Bulls a triunfo 119-108 ante Wizards

WASHINGTON (AP) — Leonard Miller anotó 26 puntos, la mayor cifra de su carrera, e igualó su mejor marca personal con 11 rebotes, para que los Bulls de Chicago derrotaran el jueves 119-108 a los Wizards de Washington, barridos en la serie de dos partidos.

Tre Jones, base de los Bulls de Chicago, encesta frente a Anthony Gill (16), Leaky Black (14), Bub Carrington (7) y Juju Reese (15) en el duelo ante los Wizards de Washington, el jueves 9 de abril de 2026 (AP Foto/Nick Wass)
Tre Jones, base de los Bulls de Chicago, encesta frente a Anthony Gill (16), Leaky Black (14), Bub Carrington (7) y Juju Reese (15) en el duelo ante los Wizards de Washington, el jueves 9 de abril de 2026 (AP Foto/Nick Wass) AP

Tre Jones sumó 31 puntos y Collin Sexton aportó 27 por los Bulls, que ganaron 129-98 en Washington la noche del martes para cortar una racha de siete derrotas.

Miller, Jones y Sexton se combinaron para atinar el 65,3% de sus disparos (32 de 49). Chicago (31-49) igualó a Milwaukee en el 11º puesto de la Conferencia Este y ostenta el mejor récord entre los equipos ya eliminados de la contienda por la postemporada.

El pívot de los Bulls, Guerschon Yabusele, se retiró temprano en el tercer cuarto por un esguince en el hombro izquierdo.

Will Riley anotó 23 puntos para liderar a Washington, que tuvo a 10 jugadores fuera por lesiones.

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FUENTE: AP

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