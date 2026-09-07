Noah Lyles dice que una lesión lo obliga a retirarse de un mitin con premios de 150.000 dólares

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ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 16 de junio de 2026, el velocista estadounidense Noah Lyles compite para ganar la prueba masculina de los 150 metros en la reunión atlética Golden Spike en Ostrava, República Checa. (Foto AP/Lukas Kabon, Archivo) AP

Lyles, quien se agarró el isquiotibial izquierdo y se detuvo en la final de los 200 metros en los campeonatos nacionales de Estados Unidos en julio, contó en redes sociales que descubrió que tenía una “pequeña distensión” después de esa carrera que “provocó que otras cosas se reagudizaran, y me ha dificultado seguir entrenando”.

El nombre de Lyles no figuraba en la lista de inscritos que World Athletics difundió el lunes para este evento inédito, que comienza el viernes.

El atleta de 29 años, que ganó los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París y es cuatro veces campeón mundial en los 200, estaba llamado a ser uno de los nombres más destacados en los Ultimate Championships. La reunión reunirá a campeones mundiales y olímpicos de las dos últimas temporadas, junto con otros atletas de primer nivel del ranking, para competir por una bolsa de premios de 10 millones de dólares.

Lyles indicó que aun así estará en Budapest, donde tendrá un papel como maestro de ceremonias y “asesor creativo”.

“Sigo pensando que va a ser una competencia increíble y me entusiasma verla”, añadió Lyles.

Lyles corrió 9,79 en los nacionales, el mejor tiempo del año en los 100 metros. El siguiente es el campeón olímpico Oblique Seville, de Jamaica, quien registró 9,82 en los campeonatos de su país.

Los 200 metros ahora contarán con el estadounidense Kenny Bednarek y Letsile Tebogo, de Botsuana, quien ganó el oro en París en una noche en la que Lyles terminó tercero y reveló que tenía COVID-19. Las pruebas de velocidad femeninas marcan el regreso de Sha’Carri Richardson a la pista donde ganó el Mundial en 2023. Se prevé que su principal competencia provenga de la vigente campeona mundial Melissa Jefferson-Wooden, quien también correrá los 200 contra la campeona olímpica Gabby Thomas. ___ Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes FUENTE: AP