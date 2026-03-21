No son solo las vacunas: En EEUU aumenta el escepticismo hacia otros cuidados para recién nacidos

Una enfermera le pone la vacuna de vitamina K a un recién nacido en el Norton Women's and Children's Hospital en Louisville, Kentucky, el 6 de marzo del 2026. (Jamie Rhodes/Norton Healthcare via AP) AP

“Cuando miras a un niño que es inocente y vulnerable y los padres están rechazando una intervención sencilla que se hace desde 1961, saber que ese bebé va a salir al mundo me preocupa muchísimo”, dijo Patterson, que ha sido pediatra durante casi tres décadas.

Médicos de todo el país están alarmados de que el escepticismo, alimentado por el aumento del sentimiento anticiencia y la desconfianza médica, esté llegando cada vez más allá de las vacunas a otros cuidados preventivos rutinarios y comprobados para los bebés.

Un estudio reciente en la revista Journal of the American Medical Association, que analizó más de 5 millones de nacimientos en todo el país, halló que los rechazos de las inyecciones de vitamina K casi se duplicaron entre 2017 y 2024, de 2,9% a 5,2%. Otras investigaciones sugieren que los padres que rehúsan darle a sus bebés inyecciones de vitamina K tienen muchas más probabilidades de rechazar también la vacuna contra la hepatitis B y una pomada ocular para prevenir infecciones potencialmente cegadoras. Las tasas de esa vacunación al nacer bajaron en años recientes, y los médicos confirman que más padres están rechazando el medicamento ocular.

“Sí creo que a estas familias les importan profundamente sus bebés", declaró la doctora Kelly Wade, neonatóloga en Filadelfia. "Pero escucho de las familias que ahora es difícil tomar decisiones porque están recibiendo información contradictoria”.

Innumerables publicaciones en redes sociales cuestionan el consejo de los médicos sobre medidas seguras y eficaces como la vitamina K y la pomada ocular. Y el gobierno de Trump ha socavado repetidamente la ciencia establecida. Un comité asesor federal cuyos miembros fueron designados por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. —un destacado activista antivacunas antes de incorporarse al gobierno— votó para poner fin a la recomendación de larga data de inmunizar a todos los bebés contra la hepatitis B. Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes todas las decisiones tomadas por el comité reconfigurado.

Un hilo común que une las posturas antivacunas y el creciente rechazo a otras medidas de protección para recién nacidos es la falacia de que lo natural siempre es mejor que lo artificial, dijo el doctor David Hill, pediatra e investigador en Seattle.

“La naturaleza permitirá que uno de cada cinco bebés humanos muera en el primer año de vida", indicó Hill, "y por eso generaciones de científicos y médicos han trabajado para reducir esa cifra muchísimo, muchísimo”.

La vitamina K y otras medidas previenen problemas graves

Los bebés nacen con niveles bajos de vitamina K, lo que los deja vulnerables porque sus intestinos no pueden producir suficiente hasta que empiezan a comer alimentos sólidos alrededor de los 6 meses.

“La vitamina K es importante para ayudar a que la sangre coagule y para prevenir hemorragias peligrosas en los bebés, como el sangrado en el cerebro”, explicó la doctora Kristan Scott, del Hospital Infantil de Filadelfia y autora principal del estudio de JAMA.

Antes de que las inyecciones se volvieran rutinarias, aproximadamente uno de cada 60 bebés sufría hemorragias por deficiencia de vitamina K, que también pueden afectar el tracto gastrointestinal. Hoy la afección es rara, pero las investigaciones muestran que los recién nacidos que no reciben la inyección de vitamina K tienen 81 veces más probabilidades de desarrollar hemorragias graves que quienes sí la reciben.

Hill ha visto lo que puede ocurrir.

“Atendí a un niño pequeño cuyos padres habían elegido asumir ese riesgo”, relató el médico. El menor, en esencia, sufrió un derrame cerebral cuando era recién nacido y terminó con graves retrasos en el desarrollo y convulsiones persistentes.

En una reunión de febrero del capítulo de Idaho de la Academia Estadounidense de Pediatría, los médicos dijeron que tenían conocimiento de ocho muertes por hemorragia por deficiencia de vitamina K en el estado durante los 13 meses anteriores, dijo Patterson, que es presidente del capítulo.

Las infecciones que se previenen con otras medidas para recién nacidos también pueden tener consecuencias graves. La pomada ocular de eritromicina protege contra la gonorrea, que puede contraerse durante el parto y potencialmente causar ceguera si no se trata. La vacuna contra la hepatitis B previene una enfermedad que puede derivar en insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis.

Incluso si a una mujer embarazada se le hacen pruebas de gonorrea y hepatitis B, ninguna prueba es perfecta, y puede infectarse después de la prueba, señaló la doctora Susan Sirota, pediatra en Highland Park, Illinois. En cualquier caso, corre el riesgo de transmitir la infección a su hijo.

¿Por qué los padres rechazan la atención rutinaria?

Los padres dan muchas razones para rechazar medidas preventivas, como temer que puedan causar problemas y no querer que los recién nacidos sientan dolor.

“Algunos simplemente dicen que quieren una filosofía de parto más natural", apuntó el doctor Steven Abelowitz, fundador de Ocean Pediatrics en el condado de Orange, California. "Luego hay muchísima desinformación. … Hay influencias externas: amigos, celebridades, personas no profesionales y agendas políticas”.

Abelowitz ejerce en una zona con una mezcla aproximadamente igual de republicanos y demócratas.

“Hay más desconfianza del lado conservador, pero también hay mucha del lado más liberal”, sostuvo. “Es desconfianza en todos los frentes”.

Las redes sociales agravan la crisis, difundiendo mitos e impulsando gotas de vitamina K no reguladas que, según advierten los médicos, los bebés no pueden absorber bien.

Médicos en numerosos estados dicen que los padres que rechazan las inyecciones de vitamina K a menudo también declinan otras medidas. Sirota, en Illinois, se encontró con una familia que se negó a una punción en el talón para controlar la glucosa de un bebé con alto riesgo de presentar un nivel de azúcar en sangre peligrosamente bajo y potencialmente mortal.

Los rechazos de atención no son un fenómeno nuevo. Wade, en Filadelfia, dijo que los ha visto durante 20 años. Pero hasta hace poco, eran poco frecuentes.

Hace doce años, Dana Morrison, ahora doula en Minnesota, rechazó la inyección de vitamina K para su hijo recién nacido y le dio gotas orales en su lugar.

“Venía de un lugar de realmente querer proteger el tiempo de vínculo con mi bebé", asegura Morrison. "Estaba tratando de eliminar más pinchazos”.

El nacimiento de su hija un par de años después fue menos sencillo y dejó a la bebé con una pierna amoratada. Morrison sí le aplicó la inyección de vitamina K.

Con lo que sabe ahora, dijo, también se la habría puesto a su hijo.

Médicos y padres quieren “lo mejor para sus hijos”

Los médicos esperan cambiar opiniones, un padre a la vez. Y eso empieza con respeto.

“Si entro a la habitación con juicio, vamos a tener una conversación totalmente inútil", aseveró Hill. "Todos los padres a los que atiendo quieren lo mejor para sus hijos”.

Cuando los padres cuestionan la necesidad de la inyección de vitamina K, la doctora Heather Felton intenta abordar sus preocupaciones específicas. Explica por qué se administra y los riesgos de no recibirla. La mayoría de las familias decide aplicarla, dijo Felton, quien no ha visto un aumento en los rechazos.

“Ayuda mucho poder tomarse ese tiempo, escuchar de verdad y poder brindar algo de educación”, afirmó Felton, pediatra en Norton Children’s en Louisville, Kentucky.

En Idaho, Patterson a veces se encuentra aclarando malentendidos. Algunos padres aceptan la inyección de vitamina K cuando se enteran, por ejemplo, de que no es una vacuna.

Estas conversaciones pueden llevar tiempo, sobre todo porque los padres que los médicos ven en los hospitales por lo general no son personas a las que conozcan por sus consultas.

Pero los médicos están dispuestos a invertir ese tiempo si puede salvar a los bebés.

“Termino cada conversación con los padres con esto: ‘Por favor entiendan que, al final del día, me apasiona esto porque tengo en mi mente y en mi corazón el mejor interés de los niños’", expresó Patterson. "Entiendo que este es un tema candente y no quiero faltarle el respeto a nadie. Pero, al mismo tiempo, me entristece desesperadamente que estemos perdiendo bebés sin ninguna razón”.

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The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP