NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Videos no muestran enfrentamientos en Sinaloa

En este contexto, usuarios de redes sociales han compartido las grabaciones como si fueran actuales.

“No es Irak o Rusia, es Culiacán. Terrible la violencia que se vive por la detención de Ovidio Guzmán, hijo de ’El Chapo’ Guzmán (sic)“, dice una de las publicaciones con desinformación que se difunden en Twitter.

The Associated Press realizó una búsqueda inversa de los fotogramas del video con InVID y encontró que éste se difundió desde en 2019 en Brasil. Según el canal de Youtube Agora, la escena forma parte de la filmación de una película.

Una búsqueda del título de este video llevó a una publicación de O’ Globo en las que se lo relaciona con la serie “Arcanjo Renegado”, de Globoplay.

En otras publicaciones, usuarios de redes sociales compartieron el video de tanques supuestamente recorriendo la ciudad de Culiacán.

“Horas antes del arribo del presidente (Joe) Biden, el gobierno mexicano ordenó la captura de Ovidio Guzmán. Culiacán está sitiado. Suspendieron clases. Usuarios de redes reportaron en la madrugada el ingreso de tanques de guerra de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional)”, escribió.

Sin embargo, las imágenes de los tanques de guerra tampoco corresponden a los enfrentamientos ni a la presencia del ejército en Culiacán. Otra búsqueda inversa arroja que este video se ha difundido en internet desde julio de 2016.

El investigador de seguridad Ruslan Trad, del Digital Forensic Research Lab, compartió este video el 15 de julio de ese año afirmando que se trataba de tanques entrando a Turquía. “Esta es una grabación de Yuskudar, Estambul, hace 30 minutos”, agregó.

Según reportó AP, en julio de 2016 un grupo de soldados turcos que usaban tanques, aviones de guerra y helicópteros intentaron, sin éxito, derrocar al presidente de Turquía.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

___

No se ha demostrado que plagio del que se acusa a ministra mexicana es montaje

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador demostró que el supuesto plagio de una tesis de licenciatura del que se acusa a la ministra de la Suprema Corte mexicana Yasmín Esquivel fue un montaje del periodista Carlos Loret de Mola.

LOS HECHOS: Tanto el presidente mexicano como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que avaló la tesis de Esquivel, señalaron que sí existió un plagio. El presidente instruyó a la UNAM a investigar si la ministra había plagiado o había sido plagiada y la universidad sigue investigando el caso.

El 21 de diciembre se dio a conocer que Esquivel había sido acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura de Derecho presentada en 1987.

A través del medio de comunicación Latinus, encabezado por Loret de Mola, Guillermo Sheridan, investigador del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, afirmó que el trabajo de la magistrada es la copia de una tesis publicada por Edgar Ulises Báez Gutiérrez en 1986.

La ministra negó las acusaciones a pesar de que los textos en cuestión son idénticos y aseguró que ella no plagió la tesis presentada en 1986 por Báez, sino que fue la suya, la presentada en 1987, la plagiada. Señaló que ella ya estaba escribiéndola desde 1985.

López Obrador apoyó la versión de Esquivel e instruyó a la UNAM a investigar el caso en su conferencia de prensa del 26 de diciembre.

“Es una copia, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién y hacer la investigación. Y es muy bueno esto, muy sano, hay que purificar la vida pública”, dijo el mandatario. “Lo mejor es que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos, y que lo haga pronto”.

En un comunicado del 31 de diciembre, el rector Enrique Graue Wiechers, dijo que existe un alto nivel de coincidencias, superior al 90%, por lo que “resulta evidente la existencia de un plagio”. El documento señala que la institución resolverá el presunto plagio de la tesis de la ministra después de la elección del presidente de la Suprema Corte.

Esquivel fue uno de los cinco ministros que se postularon para presidir la Suprema Corte. Sin embargo, tras realizar la votación el pasado 2 de enero quedó fuera de la contienda y la ministra Norma Lucía Piña se convirtió en la primera presidenta del máximo tribunal de justicia del país.

A raíz de esto una publicación compartida en Facebook señaló que López Obrador había revelado que las acusaciones contra Esquivel eran un montaje del Loret de Mola. El mensaje acompaña un video en el que el conductor habla del caso pero no muestra ninguna evidencia que pruebe que haya sido un montaje o que López Obrador lo haya asegurado. El único que lo menciona es él.

En el video sólo se comparten opiniones y un fragmento de la conferencia de prensa del 2 de enero en la que el mandatario mexicano habla de los candidatos a presidente de la Suprema Corte, pero no dice nunca que es un montaje, sólo critica a los periodistas y columnistas que dijeron que la ministra Esquivel era su candidata para ocupar el cargo.

Hasta el 5 de enero AP no encontró reportes oficiales o mediáticos recientes que confirmen que el presidente mexicano u otra autoridad hayan afirmado que la acusación de plagio en contra de Esquivel fuera un montaje.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

La UNAM no rechazó denuncia de plagio en tesis de ministra

LA AFIRMACIÓN: La UNAM rechazó la denuncia de plagio sobre la tesis de Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

LOS HECHOS: La institución académica informó que, ante las similitudes en las tesis de Esquivel y Édgar Ulises Báez Gutiérrez, “resulta evidente la existencia de un plagio”, por lo que continuaría investigando el caso.

Una publicación en Facebook afirma que la universidad informó que “no hay nada que investigar respecto al supuesto montaje, donde la persona que habría sido plagiada por la ministra ni siquiera está ya con nosotros, o al menos eso parece indicar”.

Sin embargo, la UNAM no hizo tal aseveración. En un comunicado del 31 de diciembre, el rector Enrique Graue Wiechers dijo que existe un alto nivel de coincidencias, superior al 90%, por lo que “resulta evidente la existencia de un plagio”.

Agregó que la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986, es decir, la de Báez Gutiérrez.

Previamente, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores, facultad de la UNAM en donde estudió Esquivel, dijo que “existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales”, pero que “no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso”.

La denuncia de plagio surgió mientras Esquivel, quien ha apoyado las iniciativas del presidente López Obrador en el máximo tribunal, buscaba presidir la Suprema Corte de Justicia de México.

Sin embargo, como reportó AP, la Corte eligió a Norma Lucía Piña como presidenta, por lo que se convirtió en la primera mujer en ostentar este cargo desde el que también será responsable de todo el poder judicial de la federación.

— León Ramírez

____

Senador mexicano no ha renunciado a partido oficialista

LA AFIRMACIÓN: El senador mexicano por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, presentó su renuncia el pasado 2 de enero.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente que Monreal renunció.

“Acaba de pasar! Monreal presenta su renuncia ¿Se pasa al PAN y AMLO (López Obrador) le responde México hoy”, dice el mensaje que está acompañado de un video en donde aparece la leyenda: “Brutal noticia para México ¡Esto acaba de pasar!”.

Al fondo se ve una imagen en donde aparece el senador mexicano dando una entrevista a medios de comunicación del lado derecho y del izquierdo se ve al presidente mexicano López Obrador dando una entrevista.

Pero esto es incorrecto. Un representante de la oficina de prensa del senador mexicano dijo a AP que “esto no es real”.

Además, el propio Monreal, que ha mantenido posturas divergentes respecto de decisiones presidenciales, publicó un mensaje en Twitter el mismo 2 de enero en el que confirmó que seguía militando en el partido mexicano Morena.

“Estas fechas se prestan para la reflexión, por ello comparto una consideración a las y los futuros gobernantes para que tomen en cuenta a la militancia, gente cercana a la gente, que lucha por continuar el movimiento social que es Morena. Tenemos la obligación de mejorar”, dice el texto que acompaña un video.

En la grabación, el senador mexicano comenta que ha llegado el momento de evaluar si desde la fecha en que se fundó Morena, en 2011, se han cumplido los propósitos que se plantearon. Luego agrega que es momento de corregir lo que no está bien y de mejorar lo que no está funcionando para que el partido no pierda su esencia y mantenga la política social y lo bueno que se ha llevado a cabo.

Por otro lado, ya en el video se asegura que la Cuarta Transformación, como el presidente López Obrador ha denominado a su administración, fue quien corrió a Monreal, pero esto tampoco es verdad, a pesar de que, en 2022, López Obrador y Monreal tuvieron algunos desacuerdos.

Por ejemplo, en septiembre el Senado aprobó la iniciativa del presidente mexicano para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y Monreal fue el único de los senadores de Morena que se abstuvo de votar por la iniciativa. Ante esto el mandatario señaló: “No estoy de acuerdo desde luego con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres”.

En diciembre, luego de que la oposición rechazó la reforma electoral de López Obrador en la Cámara de Diputados, el presidente presentó un paquete de leyes secundarias que sólo necesitaba de una mayoría simple para ser aprobado. De nuevo Monreal votó en contra del plan argumentando que varios artículos violaban la constitución, sin embargo, el plan fue aprobado.

Días más tarde, López Obrador negó que fuera a expulsar a Monreal de Morena por su decisión y aseguró que “el pueblo” sería el encargado de juzgarlo.

— Abril Mulato

____

Video no se grabó durante recientes nevadas en EEUU

LA AFIRMACIÓN: Un video grabado durante las nevadas en Estados Unidos muestra a un ciervo que está a punto de congelarse y cómo dos personas le quitan la nieve.

LOS HECHOS: Una tormenta invernal afectó a millones de personas en Estados Unidos: personas se quedaron encerradas en sus casas que quedaron cubiertas de nieve, enfrentaron cortes de electricidad y hubo vuelos cancelados.

Mark Poloncarz, director ejecutivo de Erie, Nueva York, informó en Twitter que sólo en ese condado han muerto 41 personas por motivos relacionados con las nevadas, según el último reporte del 3 de enero de 2022.

Fotografías difundidas por AP muestran la magnitud del fenómeno, que afectó al 60% de los estadounidenses.

En este contexto, páginas y usuarios de redes sociales compartieron un video en el que aparecen dos personas ayudando a un ciervo que está a punto de quedar congelado y afirma erróneamente que se grabó hace días en Estados Unidos.

Medios de comunicación nacionales retomaron el video afirmando que ilustraba las nevadas en ese país.

Sin embargo, AP hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del video con la herramienta InVID y encontró que el mismo se difundió en la red social VK el 3 de marzo de 2021.

Una búsqueda en Google con los términos “frozen” y “deer” llevó a un video publicado en el canal de YouTube de Press TV el 4 de marzo de 2021. En éste se afirma que los hermanos Abylaikhan Kuandyk y Nurzhan Makayev encontraron al ciervo el 25 de febrero de ese año en Kazajistán.

El medio KST News, de Kazajistán, difundió el mismo año una entrevista con estos hermanos en la que dieron detalles del rescate del ciervo.

En Facebook, un usuario con el nombre de Abylaikhan Kuandyk compartió el video el 8 de marzo de 2021 junto con el mensaje: “Yo y mi hermano Nurzhan Makayev”. AP envió un mensaje a esta persona, pero no obtuvo respuesta inmediata.

— León Ramírez

____

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

FUENTE: Associated Press