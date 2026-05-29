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Niza seguirá en la Ligue 1 tras vencer a Saint-Etienne en el repechaje

NIZA, Francia (AP) — Niza seguirá jugando en la Ligue 1 después de que el viernes venció 4-1 al Saint-Etienne en el partido de vuelta de su repechaje de ascenso-descenso.

Todos los goles llegaron en la segunda mitad, y el delantero Elye Wahi sentenció la victoria con dos tantos en los minutos finales.

Niza, subcampeón de la Copa de Francia, terminó 16º en la Ligue 1 y Saint-Etienne quedó tercero en la Ligue 2.

El partido de ida terminó 0-0 el martes y la vuelta se jugó a puerta cerrada después de que incidentes con el público empañaran el último partido de liga del Niza.

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FUENTE: AP

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