Niños bolivianos promueven la feria patrimonial de los sueños o de las miniaturas

LA PAZ, Bolivia (AP) — Por un día los niños bolivianos se disfrazaron de heladeros, de artesanos y de vendedores para ofrecer pequeños artículos de la canasta básica familiar, autos, casas, títulos, maletas, entre otros objetos pequeños, en el marco de la tradicional feria de la Alasita.

Una niña vende miniaturas durante una Feria Infantil de Alasita en La Paz, Bolivia, el miércoles 4 de febrero de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
La Alasita es una celebración en la que centenares de bolivianos llevan sus sueños en pequeñas artesanías cada 24 de enero al Ekeko, que según la creencia popular es el dios de la abundancia. La feria es parecida a un mercado callejero que aglutina más de 6.000 vendedores y artesanos y dura casi un mes.

El miércoles, unos 50 niños, hijos de los artesanos de entre 6 a 12 años, participaron exponiendo las artesanías durante la feria, bautizada como “Recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alasita”, que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2017.

La declaración de ese organismo de Naciones Unidas busca que se mantenga la tradición y la cultura, explicó el secretario de Culturas de la Alcaldía de La Paz, Juan Américo Gemio.

“Los niños son los hijos de los artesanos, por tanto, los papás tienen que transferir la información técnica y emocional a sus hijos", señaló. "De esa manera garantizamos ante la UNESCO que la Alasita siga viva”.

Alasita es una palabra aymara que significa “cómprame”. La feria tiene su origen en antiguas creencias de pueblos prehispánicos andinos y ha logrado vencer el tiempo e incluso el veto de la iglesia Católica que durante la época colonial rechazó el culto por considerarlo ateo, según los antropólogos.

FUENTE: AP

