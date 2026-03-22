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Nikola Jokic logra su 35to triple-doble y los Nuggets vencen 128-112 a los Trail Blazers

DENVER (AP) — Nikola Jokic registró su 35to triple-doble de la temporada y tanto él como Jamal Murray anotaron 22 puntos el domingo, cuando los Nuggets de Denver celebraron el regreso de Peyton Watson al enfriar a los Trail Blazers de Portland por 128-112.

Jamal Murray, derecha, de los Nuggets de Denver, lleva el balón e intenta pasar de Jrue Holiday, izquierda, de los Trail Blazers de Portland, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Jamal Murray, derecha, de los Nuggets de Denver, lleva el balón e intenta pasar de Jrue Holiday, izquierda, de los Trail Blazers de Portland, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic terminó con 22 unidades, 14 rebotes y 14 asistencias. Cam Johnson aportó 19 tantos, mientras los Nuggets frenaron la racha de tres victorias seguidas de Portland, todas como visitante.

Deni Avdija encabezó a los Trail Blazers con 23 puntos y Donovan Clingan sumó 18 por Portland, que no tomó la delantera en el último tramo de una gira de cinco partidos.

Watson, que no jugaba desde el 4 de febrero por una lesión en el tendón de la corva, anotó 14 puntos en poco menos de 20 minutos. Fue uno de siete jugadores de los Nuggets que terminaron con cifras de dos dígitos.

El escolta de 2,03 metros promediaba casi 15 puntos cuando se lesionó hace seis semanas, y el entrenador David Adelman comentó antes del salto inicial que los minutos de su “defensor de élite en el perímetro” y pasador preciso estarán restringidos mientras vuelve a integrarse a la rotación.

Ambos equipos arrancaron encendidos el partido vespertino: cada uno acertó 7 de 10 triples en los primeros poco más de seis minutos, y tanto los Blazers como los Nuggets encestaron más del 70% de sus tiros.

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