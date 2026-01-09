Nigeria enfrenta informes de bonos impagos y disputa con Osimhen antes de jugar contra Argelia

Los nigerianos Victor Osimhen (derecha) y Wilfred Ndidi durante el partido contra Mozambique en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, el lunes 5 de enero de 2026, en Fez, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

El técnico interino Éric Chelle no quiso comentar sobre los informes el viernes, cuando dijo que tales preguntas deben dirigirse a la Federación de Fútbol de Nigeria.

"Este es mi trabajo, mantenerme enfocado — intentar mantenerme enfocado — mantenerme enfocado solo en el campo, y definitivamente mi trabajo está en el campo, no alrededor", dijo Chelle en Marrakech un día antes de que Nigeria juegue contra Argelia en la ciudad.

La NFF todavía anuncia una vacante de tiempo completo para la selección masculina, un año y un día después de haber nombrado a Chelle para el puesto.

Medios nigerianos informaron que los jugadores habían amenazado con no entrenar ni viajar a Marrakech para el partido a menos que se les pagaran los bonos acordados por ganar sus primeros cuatro partidos de la Copa Africana.

El equipo llegó a Marrakech el jueves y tuvo su primera sesión de entrenamiento allí el mismo día. Chelle dijo que entrenarían nuevamente más tarde el viernes.

Chelle se negó a comentar sobre los informes de que Osimhen estaba a punto de abandonar el equipo después de una discusión en el campo con su compañero Ademola Lookman durante la victoria 4-0 de las Súper Águilas sobre Mozambique en los octavos de final el lunes.

"Prefiero hablar sobre el (próximo) partido. Victor está allí y eso es todo", dijo Chelle. "Sí, todos están hablando sobre Osimhen y Lookman, es normal, son los dos últimos mejores jugadores africanos, pero estamos aquí para servirles para que anoten, estamos trabajando para ellos. Somos un equipo, y de eso se trata el trabajo en equipo."

Osimhen anotó dos goles en ese partido con Lookman involucrado en ambos, pero aparentemente estaba furioso cuando Lookman intentó anotar en lugar de asistirle para otro.

Lookman minimizó la discusión cuando se le preguntó al respecto después del partido, cuando dijo que era "solo fútbol" y llamó a Osimhen su "hermano."

Lookman también publicó posteriormente fotos en las redes sociales de él celebrando con Osimhen con el pie de foto "siempre juntos."

Nigeria, que perdió la final ante Costa de Marfil en la última edición, está buscando ganar el título por cuarta vez. Esto ayudaría a compensar la decepción de no haber clasificado para el Mundial 2026.

Los dos títulos de Argelia incluyeron victorias sobre Nigeria en el camino – dos veces en 1990 y nuevamente en las semifinales en 2019.

