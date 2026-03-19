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Niegan asilo a familia de niño inmigrante de 5 años detenido con su padre en Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — Un juez de inmigración negó el pedido de asilo de la familia del niño de 5 años fotografiado con una gorra de conejo y mochila de Spider-Man cuando era detenido junto con su padre en medio de las redadas migratorias en Minneapolis, informó una abogada de la familia.

Foto entregada por el representante demócrata por Texas Joaquin Castro, que muestra a Adrian Conejo Arias y su hijo, Liam Conejo Ramos, en San Antonio, Texas, el 31 de enero del 2026, tras ser liberados del centro de detención Dilley. (Representante Joaquin Castro via AP)
Foto entregada por el representante demócrata por Texas Joaquin Castro, que muestra a Adrian Conejo Arias y su hijo, Liam Conejo Ramos, en San Antonio, Texas, el 31 de enero del 2026, tras ser liberados del centro de detención Dilley. (Representante Joaquin Castro via AP) AP

El juez ordenó la deportación a Ecuador de la familia de Liam Conejo Ramos, manifestó la abogada.

El niño y su padre, Adrian Conejo Arias, quien es de Ecuador, fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero y permanecieron bajo custodia durante 10 días en un centro de detención de Texas antes de que un juez ordenara su liberación.

Los abogados de la familia están apelando el fallo del juez John Burns.

“Estamos profundamente decepcionados por la decisión equivocada del juez”, expresó Danielle Molliver. “Estamos comprometidos con la familia y lucharemos la apelación, obviamente, lo mejor que podamos”.

Una apelación podría tardar años en avanzar por los tribunales, aunque Molliver indicó que el gobierno probablemente presionará para un proceso más rápido.

“Como mínimo, esperaría que tengamos un par de meses”, señaló.

Molliver declaró que Liam ha vuelto a su escuela en un suburbio de Minneapolis, pero que él y su padre quedaron traumatizados afectados por el tiempo que pasaron detenidos.

“Ahora tienen miedo” de lo que podría pasar, comentó ella.

Los arrestos se produjeron durante el despliegue de miles de agentes de inmigración en el área de Minneapolis, lo que derivó en protestas diarias y en la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

Vecinos y funcionarios escolares han acusado a agentes federales de inmigración de usar a Liam como “cebo”, al decirle que tocara la puerta de su casa para que su madre saliera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa versión de los hechos como una “mentira descarada”. Las autoridades han dicho que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en la entrada de su casa. Él lo ha negado.

El gobierno afirmó que el padre del niño ingresó ilegalmente a Estados Unidos en diciembre de 2024. Sin embargo, los abogados de la familia sostienen que entró legalmente, solicitando asilo, y que su solicitud de asilo le permite permanecer en el país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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