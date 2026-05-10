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Nick Castellanos empata con jonrón en la novena y los Padres vencen 3-2 a los Cardenales

SAN DIEGO (AP) — Nick Castellanos conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego con dos outs en la novena entrada y el dominicano Manny Machado aportó un elevado de sacrificio en la décima para que los Padres de San Diego remontaran y vencieran 3-2 a los cardenales de San Luis el domingo.

Nick Castellanos, de los Padres de San Diego, celebra su cuadrangular de dos carreras durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cardenales de San Luis, el domingo 10 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Nick Castellanos, de los Padres de San Diego, celebra su cuadrangular de dos carreras durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cardenales de San Luis, el domingo 10 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Walker Buehler lanzó seis sólidas entradas por los Padres, que dividieron la serie de cuatro juegos y alcanzaron a los rivales Los Angeles Dodgers en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

Jordan Walker disparó un cuadrangular de dos carreras para San Louis en la cuarta. Kyle Leahy permitió apenas dos imparables en cinco entradas en blanco.

Xander Bogaerts conectó un sencillo ante el cerrador de los Cardenales, Riley O'Brien, para abrir la novena. O’Brien ponchó a los siguientes dos bateadores y se adelantó 0-2 ante Castellanos, quien luego llevó la cuenta a completa y envió el noveno lanzamiento que vio —un sinker de 98 mph— al jardín entre izquierdo y central para su segundo jonrón en su primera temporada con San Diego.

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FUENTE: AP

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