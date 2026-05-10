Nick Castellanos empata con jonrón en la novena y los Padres vencen 3-2 a los Cardenales

Nick Castellanos, de los Padres de San Diego, celebra su cuadrangular de dos carreras durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cardenales de San Luis, el domingo 10 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Walker Buehler lanzó seis sólidas entradas por los Padres, que dividieron la serie de cuatro juegos y alcanzaron a los rivales Los Angeles Dodgers en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

Xander Bogaerts conectó un sencillo ante el cerrador de los Cardenales, Riley O'Brien, para abrir la novena. O’Brien ponchó a los siguientes dos bateadores y se adelantó 0-2 ante Castellanos, quien luego llevó la cuenta a completa y envió el noveno lanzamiento que vio —un sinker de 98 mph— al jardín entre izquierdo y central para su segundo jonrón en su primera temporada con San Diego.