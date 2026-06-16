NHL: Los playoffs de 2026 son los más vistos, con 1,8 millones de audiencia

El centro de los Hurricanes de Carolina, Jordan Staal (11), levanta la Copa Stanley tras una victoria sobre los Golden Knights de Vegas en el Juego 6 de la serie de la Final de la Copa Stanley de hockey de la NHL, el domingo 14 de junio de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Candice Ward) AP

ESPN informó que esta fue la final de la Copa más vista desde 2019. Carolina venció a Vegas en seis partidos en una final sin algunos de los mayores mercados de hockey del país.

Parte del aumento en las audiencias deportivas puede atribuirse a un cambio en la forma en que Nielsen está contabilizando a los espectadores, pero el hockey también está disfrutando de un repunte de popularidad, especialmente entre las mujeres, tras el 4 Nations Face-Off y los Juegos Olímpicos, y a la luz de programas como “Heated Rivalry” y "Off Campus”, que lo han puesto frente a un público diferente.