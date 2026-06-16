americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

NHL: Los playoffs de 2026 son los más vistos, con 1,8 millones de audiencia

NUEVA YORK (AP) — La NHL informó que los playoffs de la Copa Stanley de esta primavera fueron los más vistos registrados en Estados Unidos, con un promedio de 1,8 millones de espectadores.

El centro de los Hurricanes de Carolina, Jordan Staal (11), levanta la Copa Stanley tras una victoria sobre los Golden Knights de Vegas en el Juego 6 de la serie de la Final de la Copa Stanley de hockey de la NHL, el domingo 14 de junio de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Candice Ward)
El centro de los Hurricanes de Carolina, Jordan Staal (11), levanta la Copa Stanley tras una victoria sobre los Golden Knights de Vegas en el Juego 6 de la serie de la Final de la Copa Stanley de hockey de la NHL, el domingo 14 de junio de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Candice Ward) AP

Esa cifra superó el récord anterior de 1,56 millones en 1996 y representa un aumento del 68% respecto del año pasado.

ESPN informó que esta fue la final de la Copa más vista desde 2019. Carolina venció a Vegas en seis partidos en una final sin algunos de los mayores mercados de hockey del país.

Parte del aumento en las audiencias deportivas puede atribuirse a un cambio en la forma en que Nielsen está contabilizando a los espectadores, pero el hockey también está disfrutando de un repunte de popularidad, especialmente entre las mujeres, tras el 4 Nations Face-Off y los Juegos Olímpicos, y a la luz de programas como “Heated Rivalry” y "Off Campus”, que lo han puesto frente a un público diferente.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter