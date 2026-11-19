Pero, gracias al momento en que se impuso la suspensión, Nacua no se perderá ningún partido debido a que tiene un esguince de ligamentos de la rodilla y una lesión en el dedo gordo del pie causada por el césped. Nacua fue colocado en la lista de reserva de lesionados la semana pasada, y será elegible para regresar tanto de la reserva de lesionados como de su suspensión cuando los Rams (6-4) reciban a los Cowboys de Dallas el 20 de diciembre.