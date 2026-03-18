americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

NFL considerará cambiar regla para permitir canjes de selecciones de draft hasta 5 años adelante

Los Browns de Cleveland propusieron un cambio de regla que permitiría a los equipos de la NFL intercambiar selecciones del draft hasta cinco años en el futuro, en lugar de tres.

ARCHIVO - Un balón de fútbol americano con el logotipo del escudo de la NFL descansa sobre el césped durante la segunda mitad de un partido de playoffs de la ronda de comodines entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Chargers de Los Ángeles, el 11 de enero de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (Foto AP/Greg M. Cooper, Archivo)
ARCHIVO - Un balón de fútbol americano con el logotipo del escudo de la NFL descansa sobre el césped durante la segunda mitad de un partido de playoffs de la ronda de comodines entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Chargers de Los Ángeles, el 11 de enero de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (Foto AP/Greg M. Cooper, Archivo) AP

La liga anunció el miércoles que solo dos equipos presentaron propuestas que serán consideradas por los propietarios en las reuniones de la liga a finales de este mes; la otra provino de los Steelers de Pittsburgh y trata sobre el contacto con jugadores durante el periodo de negociación de agentes libres.

El ejecutivo de la NFL Troy Vincent manifestó el mes pasado, en el Combine de cazatalentos, que ningún equipo había presentado una propuesta para prohibir el “tush push” después de que el intento de eliminarla del libro de jugadas propuesto por Green Bay fuera derrotado por un margen estrecho el año pasado. No se propusieron otros cambios de reglas en el campo por parte de los equipos este año, aunque el comité de competencia anunciará la próxima semana sus cambios de reglas propuestos.

Cualquier cambio necesita ser aprobado por al menos 24 de los 32 equipos.

La propuesta más significativa provino de los Browns, que intentan ampliar hasta qué punto en el futuro los equipos pueden intercambiar selecciones del draft. Las reglas actuales solo permiten a los equipos intercambiar selecciones del draft hasta tres años en el futuro, en comparación con una ventana de siete años en la NBA.

Una nueva camada de gerentes generales ha impulsado más intercambios en los últimos años, y este cambio de regla lo facilitaría en el futuro. Ya se han intercambiado seis selecciones de primera ronda del draft de este año, y la más reciente ocurrió a principios de esta semana, cuando Denver envió su pick de primera ronda a Miami por el receptor Jaylen Waddle.

Los Browns argumentaron que los cambios conducirían a un mercado de intercambios más activo y a una mayor flexibilidad en la plantilla.

La NFL permitió a los equipos este año, a modo de prueba, realizar hasta cinco llamadas telefónicas o por video directamente con jugadores de otros equipos durante el periodo de negociación de agentes libres de dos días, antes del inicio del año de la liga. Anteriormente, los equipos solo podían contactar a los agentes durante ese lapso.

Los Steelers piden que esa regla sea permanente, así como permitir que los equipos hagan arreglos de viaje antes del inicio del año de la liga con jugadores que hayan acordado los términos de nuevos contratos durante el periodo de negociación.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter