NFL considerará cambiar regla para permitir canjes de selecciones de draft hasta 5 años adelante

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ARCHIVO - Un balón de fútbol americano con el logotipo del escudo de la NFL descansa sobre el césped durante la segunda mitad de un partido de playoffs de la ronda de comodines entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Chargers de Los Ángeles, el 11 de enero de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (Foto AP/Greg M. Cooper, Archivo) AP

La liga anunció el miércoles que solo dos equipos presentaron propuestas que serán consideradas por los propietarios en las reuniones de la liga a finales de este mes; la otra provino de los Steelers de Pittsburgh y trata sobre el contacto con jugadores durante el periodo de negociación de agentes libres.

El ejecutivo de la NFL Troy Vincent manifestó el mes pasado, en el Combine de cazatalentos, que ningún equipo había presentado una propuesta para prohibir el “tush push” después de que el intento de eliminarla del libro de jugadas propuesto por Green Bay fuera derrotado por un margen estrecho el año pasado. No se propusieron otros cambios de reglas en el campo por parte de los equipos este año, aunque el comité de competencia anunciará la próxima semana sus cambios de reglas propuestos.

Cualquier cambio necesita ser aprobado por al menos 24 de los 32 equipos.

La propuesta más significativa provino de los Browns, que intentan ampliar hasta qué punto en el futuro los equipos pueden intercambiar selecciones del draft. Las reglas actuales solo permiten a los equipos intercambiar selecciones del draft hasta tres años en el futuro, en comparación con una ventana de siete años en la NBA.

Una nueva camada de gerentes generales ha impulsado más intercambios en los últimos años, y este cambio de regla lo facilitaría en el futuro. Ya se han intercambiado seis selecciones de primera ronda del draft de este año, y la más reciente ocurrió a principios de esta semana, cuando Denver envió su pick de primera ronda a Miami por el receptor Jaylen Waddle.

Los Browns argumentaron que los cambios conducirían a un mercado de intercambios más activo y a una mayor flexibilidad en la plantilla.

La NFL permitió a los equipos este año, a modo de prueba, realizar hasta cinco llamadas telefónicas o por video directamente con jugadores de otros equipos durante el periodo de negociación de agentes libres de dos días, antes del inicio del año de la liga. Anteriormente, los equipos solo podían contactar a los agentes durante ese lapso. Los Steelers piden que esa regla sea permanente, así como permitir que los equipos hagan arreglos de viaje antes del inicio del año de la liga con jugadores que hayan acordado los términos de nuevos contratos durante el periodo de negociación. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP