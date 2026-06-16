americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Neymar vuelve a la actividad y entrena limitado con Brasil en el Mundial

MORRISTOWN, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Neymar volvió al campo de entrenamiento el martes y regresó a la actividad por primera vez desde que se unió a la selección de Brasil para el Mundial, mientras se recuperaba de una lesión en la pierna derecha.

Neymar, de Brasil, sonríe antes del partido de la selección de su país ante Marruecos en el Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Yuki Iwanmura)
Neymar, de Brasil, sonríe antes del partido de la selección de su país ante Marruecos en el Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Yuki Iwanmura) AP

Sin embargo, Neymar todavía no estaba a plena velocidad y realizó principalmente trabajo de acondicionamiento físico en el campamento de entrenamiento del equipo a las afueras de Nueva York.

El lunes, el astro se había sometido a pruebas en el gemelo derecho para determinar el avance de la lesión que sufrió mientras jugaba con el club brasileño Santos el 17 de mayo.

Neymar, de 34 años y que disputa su cuarto Mundial, aún no se ha incorporado al resto del plantel en sesiones completas de entrenamiento durante la preparación del equipo.

No se espera que juegue en el partido de Brasil contra Haití el viernes en Filadelfia. Los brasileños, cinco veces campeones del Mundial, comenzaron el torneo con un empate 1-1 ante Marruecos el sábado en el Grupo C.

En Brasil hubo un amplio debate sobre si Neymar, cuyo primer Mundial fue en casa en 2014, debía haber sido convocado para el torneo por el entrenador Carlo Ancelotti.

Tras el entrenamiento del martes, Neymar se quedó en el campo y posó para fotos con su pareja y sus hijas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter