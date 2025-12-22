americateve

Neymar se somete a cirugía menor en la rodilla izquierda y espera llegar al Mundial

SAO PAULO (AP) — Neymar se sometió a una cirugía menor en la rodilla izquierda, informó el lunes su club Santos de Brasil.

Neymar, de 33 años, había expresado previamente su deseo de solucionar los dolores que lo han mantenido fuera durante varios partidos este año. La artroscopia fue realizada por Rodrigo Lasmar, quien también trabaja con la selección de Brasil. El procedimiento fue mínimamente invasivo y trató problemas dentro de las articulaciones.

El fin de semana pasado, el delantero manifestó durante un evento musical en São Paulo que aún esperaba jugar la Copa del Mundo y anotar en la final. El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, aún no ha convocado a Neymar desde su nombramiento en mayo.

“Haremos lo imposible para traer esta copa a Brasil. En julio, pueden recordárnoslo", expresó Neymar. "¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!”

Neymar ha tenido dificultades para recuperarse desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 durante la eliminatoria para la Copa del Mundo. Regresó a su club de infancia, Santos, en enero y jugó solo 19 de las 38 jornadas de la Serie A de Brasil, que comenzó en abril. Marcó ocho goles y en las últimas jornadas ayudó a Santos a evitar el descenso.

___

FUENTE: AP

