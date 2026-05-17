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Neymar enfurece tras ser sustituido por error arbitral antes de que se decida la lista mundialista

SAO PAULO (AP) — Un aparente error del cuarto árbitro obligó a Neymar a salir del campo durante la derrota el domingo en casa 3-0 de Santos ante Coritiba en la liga brasileña, la última oportunidad para que el astro impresionara antes de que se anuncie la convocatoria de Brasil para el Mundial.

Neymar abandona el campo tras tener que salir de cambio por un error arbitral en el encuentro del Santos ante Coritiba en el campeonato brasileño el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Andre Penner)
Neymar abandona el campo tras tener que salir de cambio por un error arbitral en el encuentro del Santos ante Coritiba en el campeonato brasileño el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Andre Penner) AP

El delantero de 34 años ha tenido dificultades para recuperar la forma desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023, pero durante más de un año ha intentado demostrarle al técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, que merece un lugar en el plantel.

El incidente ocurrió a los 65 minutos, cuando Coritiba ya ganaba 3-0 y Neymar, estaba teniendo un partido discreto a pesar de que ha mejorado su forma en las últimas semanas con el Santos, que está en peligro de descender.

Neymar estaba en el campo mientras un médico le rociaba el gemelo derecho, pero el árbitro le indicó que fuera a la banda, donde continuó el tratamiento.

En cuestión de segundos, el cuarto árbitro levantó el tablero de sustituciones, que indicaba que el número 10 —Neymar— saldría para dar ingreso a Robinho Jr., quien de inmediato pisó el terreno de juego.

“Sabía que Robinho iba a entrar, pero ni siquiera lo estaba mirando”, comentó Neymar. “No sabía que me habían sustituido, no había visto el tablero. Fue un error muy grave de los árbitros, de la persona que pone los números en el tablero”.

El técnico de Santos, Cuca, y el propio Neymar informaron al cuarto árbitro y al árbitro Paulo Cesar Zanovelli que se había equivocado y que era el defensor Gonzalo Escobar —camiseta número 31—, quien debía ser sustituido.

Zanovelli le mostró tarjeta amarilla a Neymar por negarse a aceptar la sustitución. Luego, el delantero tomó la hoja oficial de solicitud de cambio y se la mostró a los medios en el Neo Quimica Arena donde figuraba el número de Escobar en lugar del suyo.

“Es un error (del cuarto árbitro), sin duda. Pero no fue la razón por la que perdimos; sería injusto echarle la culpa a esto”, manifestó el técnico de Santos, Cuca, en una conferencia de prensa.

La confederación brasileña de fútbol, que organiza la liga del país, aún no ha comentado públicamente sobre el incidente.

Ancelotti anunciará la convocatoria de Brasil el lunes en Rio de Janeiro.

Medios brasileños informaron que las posibilidades de que Neymar esté en la lista de 26 jugadores han aumentado recientemente porque su inclusión es respaldada por otros futbolistas que Ancelotti quiere llevar al Mundial.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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