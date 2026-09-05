Newcastle remonta para empatar 2-2 con Bournemouth en la Liga Premier

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El delantero del Newcastle United, Harvey Barnes, marca el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Newcastle United y el Bournemouth, en St James' Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP) AP

Newcastle reaccionó tras ir perdiendo 2-0 para salvar un punto en St James' Park y mantener su invicto bajo el nuevo entrenador Matthias Jaissle.

Ramsey definió dentro del área en el minuto 88 para desatar celebraciones eufóricas de los aficionados de Newcastle.

Bournemouth se adelantó con un gol de Marcus Tavernier en el minuto nueve y se puso 2-0 cuando Malick Thiaw desvió el balón hacia su propia portería en el 35.

Harvey Barnes respondió dos minutos después con un brillante gol en solitario: recortó desde la izquierda y colocó el balón con efecto en el ángulo superior.

Newcastle parecía encaminarse a su primera derrota de la temporada hasta que Ramsey sacó un remate raso que superó al portero de Bournemouth, Djordje Petrovic.

Fue la tercera vez esta temporada que Bournemouth dejó escapar una ventaja en los minutos finales. Los Cherries recibieron un gol en el tiempo añadido contra Manchester City —después de permitir un empate tardío— y ante Everton en sus dos primeros partidos de la campaña.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP