Nets aplastan 116-99 a Kings y cortan racha de 10 derrotas

NUEVA YORK (AP) — Ochai Agbaji anotó 18 puntos en 25 minutos como suplente y los Nets de Brooklyn rompieron una racha de 10 derrotas consecutivas la noche del domingo con una victoria por 116-99 sobre los Kings de Sacramento.

Drake Powell (4), de los Nets de Brooklyn, realiza una volcada frente a Precious Achiuwa (9), de los Kings de Sacramento, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 29 de marzo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Agbaji encabezó a cinco Nets con anotación de doble dígito, mientras Nolan Traore sumó 17, Drake Powell 16, Noah Clowney 15 y Nic Claxton 10 por Brooklyn.

Sacramento cayó a 19-57 con su cuarta derrota consecutiva.

Devin Carter anotó 20 puntos por los Kings, que sufrieron su cuarta derrota seguida. Nique Clifford agregó 17, Precious Achiuwa tuvo 16 y DaQuan Jeffries 14.

El segundo enfrentamiento en seis días entre franquicias que están construyendo para el futuro permitió que el entrenador de los Nets, Jordi Fernandez, y el de los Kings, Doug Christie, observaran más a fondo a sus jugadores jóvenes.

Hubo 10 Nets que jugaron al menos 10 minutos, encabezados por los 30 de Traore, mientras que en los Kings nueve tuvieron tiempo en cancha. Clifford lideró a Sacramento con 37 minutos.

No todo fue ofensiva para Brooklyn en la primera mitad. Los Nets limitaron a los Kings a 26,7% de acierto en triples y forzaron nueve pérdidas de balón.

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Destacados del día

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Diablos Rojos humillan a Matanzas 36-13 en la Champions League y firman paliza histórica

Diablos Rojos humillan a Matanzas 36-13 en la Champions League y firman paliza histórica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

