Netanyahu se reúne con líder emiratí en un viaje secreto a Abu Dabi y más novedades

ARCHIVO - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escucha durante una conferencia de prensa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida, EEUU. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

El encuentro entre Netanyahu y el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan tuvo lugar el domingo, confirmaron el lunes dos personas informadas sobre el viaje del líder israelí.

Mientras tanto, la principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que el bloque solicitará estatus de observador en una coalición de defensa marítima liderada por Arabia Saudí y creada para proteger las exportaciones energéticas del reino. La UE ya tiene seis buques desplegados en el mar Rojo para proteger la navegación.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el lunes.

El primer ministro israelí mantuvo una reunión de una hora con el presidente de Emiratos Árabes Unidos el domingo, según dos personas informadas sobre el viaje de Netanyahu, del que informó primero la cadena israelí Canal 12.

Una de ellas indicó que las conversaciones se centraron en un reportaje publicado a principios de este mes por el diario israelí Haaretz, que señalaba que el líder emiratí advirtió a Netanyahu sobre un ataque inminente de Hamás justo antes del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu pidió al jeque Mohamed que negara el reportaje, según una persona que, de acuerdo con lo dicho, tenía información de primera mano sobre la reunión. La oficina de Netanyahu ya había negado previamente el reportaje de Haaretz.

La persona, junto con un funcionario regional informado sobre la reunión, habló bajo condición de anonimato para poder abordar el viaje secreto.

El Ministerio emiratí de Exteriores declinó comentar los reportes sobre la reunión, pero subrayó que mantiene “líneas de comunicación abiertas y directas” con Israel y comparte “toda la inteligencia relevante”.

No hubo comentarios inmediatos por parte de la oficina de Netanyahu.

—Por Josef Federman en Jerusalén y Samy Magdy en El Cairo

La UE solicita estatus de observador en una misión saudí en el mar Rojo

La Unión Europea está solicitando “estatus de observador” en una nueva coalición multinacional de defensa marítima liderada por Arabia Saudí y formada para proteger las exportaciones energéticas del reino.

La principal diplomática del bloque, Kaja Kallas, hizo el anuncio el lunes antes de una reunión en Bruselas. La UE, ávida de energía, enfrenta precios récord de la energía debido a la guerra en Irán.

Kallas señaló que pedirá una ampliación de la pequeña fuerza naval del bloque en el mar Rojo, denominada ASPIDES, para ayudar a escoltar buques de carga a través del estratégico punto de estrangulamiento del estrecho de Bab el-Mandeb y protegerlos de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

Kallas afirmó que hay una “necesidad mayor que nunca” de contar con más barcos. No está claro qué significaría operativamente el estatus de observador en la coalición liderada por Arabia Saudí, ya sea para la UE o para ASPIDES.

La OMS dice que más personas han muerto o resultado heridas en Yemen

La Organización Mundial de la Salud informó el domingo que ha documentado 164 muertes y 645 heridos por la guerra en Yemen entre el 19 y el 26 de septiembre.

Esto eleva el total de víctimas desde el 6 de agosto a 4.481, con 838 fallecidos. Los últimos combates intensos entre los hutíes respaldados por Irán y las fuerzas del gobierno yemení han desplazado a más de 180.000 personas.

A principios de este mes, los hutíes avanzaron por la costa de Yemen y tomaron la crucial ciudad portuaria de Moca y islas clave del mar Rojo, obteniendo terreno elevado desde el cual pueden vigilar —y posiblemente atacar— barcos en el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde suele pasar alrededor del 12% del comercio mundial.

Un ministro israelí promete continuar con un proyecto de asentamientos en Cisjordania

El polémico ministro del gabinete israelí encargado de la construcción de asentamientos, Bezalel Smotrich, ha condenado una decisión de la fiscal general de congelar un proyecto controvertido cerca de Jerusalén.

La fiscal general Gali Baharav-Miara ordenó que el proyecto se pusiera en pausa hasta después de las elecciones del 27 de octubre para que no “se utilice como propaganda electoral”.

El proyecto —conocido como el desarrollo del asentamiento E1— fue aprobado en agosto de 2025 tras décadas de planificación y retrasos, y a principios de este año se emitió una licitación de construcción para unas 3.000 unidades de vivienda. Es especialmente controvertido porque recortaría una sección estratégica de Cisjordania de una manera que, según críticos, destruiría las esperanzas de un futuro Estado palestino viable.

Smotrich acusó en X a Baharav-Miara de “interferir en la campaña electoral” y de actuar al servicio de los adversarios políticos de Netanyahu.

Israel reprende a España por las controvertidas declaraciones de la ministra de Juventud

Israel convocó a la encargada de negocios de la embajada española por las declaraciones de la ministra de Juventud española, quien afirmó el apoyo público del país a un Estado palestino “del río hasta el mar”, un eslogan que implica un llamado a la eliminación del Estado israelí.

El Ministerio israelí de Exteriores indicó el lunes que las declaraciones de la ministra española de Juventud, Sira Rego, formaban “parte de una política antiisraelí sistemática impulsada por el gobierno español” y su líder, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El ministerio sostuvo que Rego optó por no condenar los ataques milicianos liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la guerra en Gaza. A Rego se le prohibió la entrada a Israel en septiembre de 2025.

El principal diplomático neerlandés lamenta la decisión de Israel de expulsar a los diplomáticos del país

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, dijo en un comunicado el lunes que “lamenta profundamente” la decisión de Israel de expulsar en el plazo de una semana a diplomáticos neerlandeses en la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, dijo el domingo que la expulsión respondía a la prohibición neerlandesa de la semana pasada sobre la “importación, compra y venta de bienes” procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania. Muchos en la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos.

Berendsen afirmó que la prohibición “deriva de una obligación conforme al derecho internacional de no contribuir a una situación ilícita —a saber, los asentamientos ilegales—”.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP