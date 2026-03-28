Nestlé reporta el robo de 413.793 barras de KitKat en ruta de Italia a Polonia

Compartir en:









ARCHIVO – Una barra de chocolate KitKat en Rugby, Inglaterra, el 25 de julio de 2018. (AP Foto/Martin Cleaver, Archivo) AP

La empresa, con sede en Vevey, Suiza, indicó en un comunicado el viernes que “el vehículo y su carga siguen sin aparecer por ninguna parte”.

El envío de las barras crujientes, hechas de obleas cubiertas de chocolate, desapareció la semana pasada mientras viajaba entre los puntos de producción y distribución. Las barras de chocolate iban a distribuirse por toda Europa.

La empresa señaló que las barras desaparecidas podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos, pero, si esto ocurre, todos los productos pueden rastrearse mediante el código de lote único asignado a cada barra.

Un portavoz de KitKat explicó que, como resultado, los consumidores, minoristas y mayoristas podrían identificar si un producto forma parte del envío robado escaneando los números de lote impresos en el envase. Si se encuentra una coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a la empresa, que luego compartirá las pruebas de manera adecuada.

“Aunque apreciamos el excepcional buen gusto de los delincuentes, lo cierto es que el robo de carga es un problema creciente para empresas de todos los tamaños”, manifestó KitKat en un comunicado.

“Debido a que existen entramados cada vez más sofisticados que se ponen en marcha de forma regular, hemos decidido hacer pública nuestra propia experiencia con la esperanza de que aumente la concienciación sobre una tendencia delictiva cada vez más común”.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP