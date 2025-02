Trump dice que la AP estará restringida en la Casa Blanca hasta que cambie estilo de Golfo de México

Es la primera vez que el presidente comenta sobre el tema desde que la Casa Blanca comenzó a impedir que la AP cubriera varios de sus eventos la semana pasada. A dos periodistas de la AP se les negó la entrada a Mar-a-Lago el martes; vieron una transmisión en vivo de los comentarios de Trump y no pudieron hacer preguntas.

“The Associated Press simplemente se niega a aceptar lo que dice la ley” de Estados Unidos, dijo Trump, en una aparente referencia a su orden ejecutiva de cambiar el nombre del golfo. Ninguna ley impide a la AP elegir el estilo que considere adecuado.

La portavoz de la AP, Lauren Easton, dijo el martes que “esto se trata del gobierno diciéndole al público y a la prensa qué palabras usar y tomando represalias si no siguen las órdenes del gobierno. La Casa Blanca ha restringido la cobertura de la AP a eventos presidenciales debido a cómo nos referimos a una ubicación”.

Mientras la AP ha enmarcado la disputa como un asunto de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el equipo de Trump dice que el acceso a sus eventos —la mayoría de los cuales son financiados con fondos públicos— es un privilegio extendido por invitación, y que aunque la AP todavía tiene permitido el acceso a los terrenos de la Casa Blanca, ya no tiene el derecho de ser parte de los grupos que cubren eventos donde el espacio es limitado.

Aunque Trump dice que la AP es la única en contra del cambio de nombre, medios como The New York Times y The Washington Post también están usando Golfo de México. Fox News Channel dijo que usará Golfo de Estados Unidos como referencia. Axios, señalando que su audiencia se sitúa principalmente en Estados Unidos, dijo que su referencia será “Golfo de Estados Unidos (renombrado por Estados Unidos en lugar de Golfo de México)”. Además, los numerosos clientes de la AP que utilizan su contenido siguen el estilo de la AP.

Todo esto es parte de una serie de acciones por parte de la Casa Blanca contra los medios de comunicación tradicionales. El Pentágono ha desalojado a ocho organizaciones de noticias de los espacios de trabajo en el Pentágono, y Trump mantiene su demanda contra CBS News por cómo editó una entrevista de “60 Minutes” con su oponente demócrata, Kamala Harris, el año pasado.

Elon Musk, quien está coordinando recortes en el personal gubernamental para Trump, publicó en su plataforma de redes sociales X después de una transmisión de “60 Minutes” el domingo que las personas allí “merecen una larga condena de prisión”.

A través de una historia publicada en Axios el fin de semana, el gobierno de Trump amplió sus quejas contra la AP más allá de la disputa del Golfo de México. El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Taylor Budowich, le dijo a Axios que la administración está preocupada de que la AP “esté convirtiendo el lenguaje en un arma a través de su Manual de Estilo para impulsar una visión del mundo partidista”.

Específicamente, se opone al uso de la frase “confirmación de género” en el Manual de Estilo para describir tratamientos médicos para personas transgénero, y al uso de mayúscula inicial en “Black” (negro) y no de “white” (blanco) en descripciones raciales en inglés.

Trump dijo que algunas de las frases que la AP quiere usar son “ridículas” y “obsoletas”.

“Supongo que algunas están bien, pero muchas no”, dijo el presidente, sin ser específico.

También afirmó, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, que la AP “ha estado muy, muy equivocada en la elección sobre Trump y en el trato a Trump y otras cosas relacionadas con Trump y los republicanos y conservadores. Y no nos están haciendo ningún favor. Y supongo que yo no les estoy haciendo ningún favor. Así es como funciona la vida”.

No estaba claro a qué elección se refería. La AP reportó a Joe Biden como el ganador de la elección de 2020 contra Trump, y a Trump como el victorioso sobre Harris el año pasado.

La aparición de Trump en Mar-a-Lago el martes fue abierta a varios medios de comunicación que no formaban parte del pequeño grupo de reporteros que han estado viajando con el presidente en Florida desde el viernes. Entre los medios admitidos en Mar-a-Lago el martes estaban The New York Times, Wall Street Journal, Axios, Fox News Channel y Agence France-Presse.

Darlene Superville, corresponsal de AP en la Casa Blanca, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

