americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Negocios
  • Associated Press
Tesla

Tesla lanza nuevos modelos más económicos para revivir ventas en declive

NUEVA YORK (AP) — Tesla lanzó el martes nuevas versiones más económicas de dos de sus modelos de automóviles eléctricos con la esperanza de que estas ofertas ayuden a revivir sus decepcionantes ventas.

ARCHIVO – Un Modelo Y de Tesla y otros vehículos de la empresa en un concesionario, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Kennesaw, Georgia. (AP Foto/Mike Stewart, Archivo)
ARCHIVO – Un Modelo Y de Tesla y otros vehículos de la empresa en un concesionario, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Kennesaw, Georgia. (AP Foto/Mike Stewart, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo Model Y, que cuesta poco menos de 40.000 dólares con un interior simplificado, surge tras una caída en las ventas de Tesla, que abarca la mayor parte del año pasado debido a boicots anti-Elon Musk dirigidos a la empresa. La compañía también ofrece una versión más económica de su Model 3 por menos de 35.000.

Tesla enfrenta una intensa presión para aumentar las ventas, pero también tiene grandes desafíos. Además de la reacción contra Musk, la empresa lidia con un probable impacto en la demanda tras la expiración, a finales de septiembre, de un crédito fiscal federal de hasta 7.500 dólares para compras de vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla cayeron más del 2,5%, alcanzando los 441.08 dólares en las operaciones vespertinas del martes. Cerraron el lunes con un aumento de más del 5% después de que la compañía intrigara a los fanáticos con publicaciones crípticas en las redes sociales sobre un inminente anuncio de producto.

La cotización de las acciones ha estado cerca de alcanzar máximos históricos a pesar de que las ventas y las ganancias han caído en los últimos trimestres.

En comparación con los modelos anteriores, el nuevo Model Y viene con un alcance más corto de 594 kilómetros (321 millas), menos altavoces de audio y un interior de tela, no de microgamuza. El modelo también carece de un techo de vidrio panorámico y una pantalla táctil en los asientos traseros.

El nuevo Model 3 también redujo su alcance, la iluminación ambiental y otras características.

El nuevo Model Y enfrenta una fuerte competencia en el rango de los 40.000 dólares para vehículos eléctricos por parte de modelos como el Mustang Mach-E de Ford, el Equinox EQ de Chevrolet y el Ioniq cinco de Hyundai.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una plataforma petrolera en el Golfo de México frente a la costa de Luisiana, el 10 de abril del 2011. (AP foto/Gerald Herbert)

OPEP+ aumentará producción de petróleo en 137.000 barriles diarios en noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina para hablar con periodistas tras saludar a partidarios, antes de salir de la Casa Blanca, el viernes 26 de septiembre de 2025 en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El cierre del gobierno se acerca mientras líderes del Congreso acuden a la Casa Blanca

Destacados del día

DESGARRADOR: Madre cubana vive momentos de angustia tras la detención de su esposo por ICE en Houston

DESGARRADOR: Madre cubana vive momentos de angustia tras la detención de su esposo por ICE en Houston

El régimen cubano enviará militares a entrenarse en Bielorrusia, aliado clave de Moscú en la guerra de Ucrania

El régimen cubano enviará militares a entrenarse en Bielorrusia, aliado clave de Moscú en la guerra de Ucrania

VIDEO: Díaz-Canel regaña a los dirigentes de La Habana por no participar en el trabajo voluntario

VIDEO: Díaz-Canel regaña a los dirigentes de La Habana por no participar en el trabajo voluntario

El primer ministro canadiense Mark Carney con el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 7 de octubre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

En su reunión con Carney, Trump expresa ambivalencia sobre el futuro del T-MEC

CRISIS TOTAL: La termoeléctrica Antonio Guiteras sale del sistema eléctrico nacional por fallo en caldera

CRISIS TOTAL: La termoeléctrica Antonio Guiteras sale del sistema eléctrico nacional por fallo en caldera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter