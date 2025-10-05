americateve

OPEP+ aumentará producción de petróleo en 137.000 barriles diarios en noviembre

NUEVA YORK (AP) — Un grupo de países que forman parte de la alianza OPEP+ de países exportadores de petróleo ha acordado un pequeño aumento en la producción, citando una perspectiva económica global estable.

Una plataforma petrolera en el Golfo de México frente a la costa de Luisiana, el 10 de abril del 2011. (AP foto/Gerald Herbert) AP2011

El grupo manifestó después de una reunión virtual el domingo que aumentará la producción en 137.000 barriles por día en noviembre, la misma cantidad que anunció para octubre. El grupo ha estado incrementando ligeramente la producción durante todo el año, después de anunciar recortes en 2023 y 2024.

En un comunicado, el grupo indicó que la medida se debe a "una perspectiva económica global estable y fundamentos de mercado saludables actuales". Añadió que los ajustes de producción pueden ser pausados o revertidos a medida que evolucionen las condiciones del mercado.

Arabia Saudí tiene una influencia significativa en la OPEP+ como miembro dominante del cartel de productores de la OPEP, y Rusia es el principal miembro no perteneciente a la OPEP en la alianza de 22 países.

Junto con Arabia Saudí y Rusia, el grupo que se reunió el domingo está compuesto por Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Su próxima reunión está programada para el 2 de noviembre.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

