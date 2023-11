Tecnología instalada debajo de calle de Detroit carga vehículos eléctricos cuando pasan por ella

Una camioneta eléctrica pasa el miércoles 29 de noviembre de 2023 frente a una bobina de cobre de carga inalámbrica que será instalada en una calle de Detroit para que los vehículos eléctricos puedan cargar sus baterías al pasar por ahí, quedarse parados o estacionados. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved