NBA y FIBA reiteran plan de nueva liga europea, haya o no fusión con EuroLeague

Los propietarios de la Euroliga rechazaron esta semana una oferta formal de la NBA para fusionarse en una sola operación europea. Pero la NBA y la FIBA indicaron que aún esperan fusionarse en su nueva liga, tan pronto como el próximo año.

George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio, dio más detalles sobre los planes al intervenir en la conferencia de la industria deportiva Leaders Week London.

“La NBA ha sido muy constante a lo largo de los años al reiterar que nos tomamos muy en serio la oportunidad en el baloncesto europeo”, idicó Aivazoglou. “También somos muy serios y coherentes en cuanto a nuestra intención de trabajar con todos los que compartan nuestra visión del futuro”.

“Existe una brecha de valor importante en el baloncesto europeo”, agregó. “No creemos que esté alcanzando su potencial y tenemos una perspectiva sobre lo que ha ocurrido y lo que debe ocurrir para impulsar las cosas hacia adelante”.

La decisión de no aceptar la propuesta de la NBA de una entidad única para Europa se tomó el martes en Cernobbio durante una reunión de los 13 clubes accionistas de la Euroliga. Entre ellos están Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid, Olympiakos, Milán, el ASVEL de Francia —propiedad de Tony Parker— y dos clubes con sede en Estambul.

La NBA y la FIBA difundieron un comunicado conjunto más temprano el jueves, en el que sostuvieron que una “alianza entre la EuroLeague, la FIBA y la NBA para unificar el ecosistema del baloncesto europeo liberaría el enorme potencial del juego en toda Europa en beneficio de los clubes, los jugadores y, lo más importante, los aficionados”.

La NBA y la FIBA añadieron que “siguen comprometidas” con la nueva liga, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño de 2027.

Parece probable que las conversaciones de fusión continúen, y el Barcelona señaló esta semana que la puerta sigue abierta aunque la primera propuesta fue rechazada. El club indicó que “si esa propuesta (de fusión) se modifica en el futuro, los clubes y la Euroliga la reconsiderarán”.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dicho en múltiples ocasiones —y tan recientemente como el mes pasado— que cree que la nueva liga se beneficiaría de “unir fuerzas con la Euroliga”.

“Siempre estamos disponibles para dialogar, siempre que compartamos la misma evaluación sobre cuáles son las principales razones por las que el baloncesto europeo no ha alcanzado todo su potencial y, después, cómo lo resolvemos”, añadió Aivazoglou.

La NBA y la FIBA anunciaron formalmente sus planes para una iniciativa NBA Europe en marzo de 2025. La nueva liga tendría algunas franquicias permanentes, con oportunidades para que otras se clasifiquen en función del rendimiento.

Muchas de las principales estrellas actuales de la NBA proceden de Europa, entre ellas Victor Wembanyama, de San Antonio (Francia); Nikola Jokic, de Denver (Serbia); Luka Doncic, de Los Angeles Lakers (Eslovenia); y Giannis Antetokounmpo, de Miami (Grecia).

La Euroliga, de 20 equipos, está compuesta por 13 clubes accionistas inmunes al descenso. El resto se clasifica a través de sus ligas nacionales o por invitación. La NBA, en alianza con la FIBA, ha dicho que contempla una liga de 16 equipos.

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El redactor deportivo de AP Tim Reynolds en Miami contribuyó.

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FUENTE: AP