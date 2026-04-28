NBA se acerca a medidas antitanking con drástico cambio en las probabilidades del draft

El base de los Wizards de Washington, Sharife Cooper (13), se dirige a la canasta superando al delantero de los Cavaliers de Cleveland, Olivier Sarr (33), en la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Cleveland, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

La propuesta de la “Lotería 3-2-1”, que fue revisada por los gerentes generales de la liga, se debatirá más antes de pasar a la Junta de Gobernadores para una votación final prevista para el próximo mes. No cambiará el formato actual, que probablemente se utilizará por última vez cuando se realice la lotería del draft de este año el 10 de mayo. Esto entraría en vigor el próximo año.

El plan propuesto se discutirá de nuevo en una reunión del comité de competencia el jueves. Añadiría dos equipos a la estructura actual de lotería de 14 equipos e incentivaría ganar incluso a los equipos que ya no estén en la pelea por puestos del play-in o de los playoffs.

Los 16 equipos de esta propuesta recibirían todos entre una y tres bolas de lotería —de ahí el nombre 3-2-1 que se ha asociado al plan— y la asignación de esas bolas se desglosaría así:

— Los perdedores de los partidos del play-in entre el número 7 y el número 8 en ambas conferencias recibirían una bola de lotería cada uno.

— Los sembrados número 9 y número 10 que ingresen al torneo de play-in recibirían dos bolas de lotería cada uno.

— Los 10 equipos restantes que se queden fuera de los playoffs y del play-in recibirían tres bolas de lotería cada uno, con la excepción de los tres peores equipos en la clasificación. Esos entrarían en una “relegación del draft” y se les quitaría una de sus bolas de lotería, algo que la NBA espera que evite que los equipos intenten perder tantos partidos como puedan para terminar con el peor registro posible. Esa práctica, el llamado “tanking”, ha sido recompensada en el sistema actual con mejores probabilidades en la lotería.

La liga estaba furiosa esta temporada por la forma en que algunos equipos estaban priorizando claramente su posición en el draft por encima de ganar, e incluso multó al Utah Jazz con 500.000 dólares “por conducta perjudicial para la liga” debido a la manera en que dos jugadores clave fueron dejados fuera del cuarto periodo en un par de partidos, uno de los cuales el Jazz en realidad ganó.

Hubo una clara carrera hacia el fondo esta temporada, con cinco equipos —Washington, Indiana, Utah, Memphis y Brooklyn— que tuvieron porcentajes de victorias por debajo de .180 después del receso del Juego de Estrellas. Nunca había habido una temporada en la historia de la NBA, hasta ahora, en la que tantos equipos perdieran con tanta frecuencia después del receso.

“Los incentivos no necesariamente están alineados aquí. Creo que la tradición en los deportes, en la que el equipo con peor desempeño recibe la primera selección de sus socios, cuando cualquier economista viene y analiza nuestro sistema, siempre señala que ahí los incentivos están al revés. Eso no necesariamente tiene sentido”, señaló Adam Silver, comisionado de la NBA, en febrero al hablar de la correlación entre los equipos con los peores registros y las mejores probabilidades en la lotería.

Silver ha prometido que la liga —que ha cambiado el sistema de lotería varias veces en las últimas décadas— abordará con firmeza el problema del “tanking” antes del próximo año.

Probabilidades de ganar

Los equipos que terminen con los tres peores registros tendrían todos un 5,4% de probabilidad de ganar la selección número 1, y no podrían caer por debajo de la selección número 12.

Pero las mejores probabilidades de ganar la número 1 serían para los otros siete equipos que se queden fuera del play-in y de los playoffs, con esos clubes teniendo todos un 8,1% de probabilidad de quedarse con la selección número 1.

Los sembrados número 9 y número 10 del play-in también tendrían un 5,4% de probabilidad de ganar la lotería, y los perdedores de los partidos del play-in entre el número 7 y el número 8 tendrían ambos un 2,7% de probabilidad.

Cambios importantes en las probabilidades

Los tres peores equipos esta temporada —Washington, Indiana y Brooklyn— tienen un 14% de probabilidades de ganar la lotería y tienen garantizada una selección entre las siete primeras. (En el caso de Indiana, si los Pacers terminan con la quinta o sexta selección, esta pasaría a los Clippers de Los Ángeles debido a un traspaso previo).

En el sistema propuesto, esos equipos tendrían un 5,4% de probabilidad de ganar y podrían caer hasta el puesto 12 en el orden del draft de primera ronda. Habría un 72% de probabilidad de que esos equipos quedaran fuera de los cinco primeros.

“Esta es una decisión que debe tomarse a nivel de propietarios. Tiene implicaciones comerciales, implicaciones de baloncesto, implicaciones de integridad para la liga. Es una que nos tomamos muy en serio. Vamos a arreglarlo, punto. Quiero decir eso directamente a nuestros aficionados. ... Hay que corregir los incentivos. Los corregiremos. Estoy deseando que llegue ese momento”, señaló Silver a principios de este año.

Otros cambios propuestos

Más elementos dentro de la propuesta 3-2-1 incluyen:

— Ningún equipo podría ganar selecciones número 1 en años consecutivos ni tener tres selecciones consecutivas entre las cinco primeras.

— No se permitirían protecciones en traspasos para selecciones que caigan entre los puestos 12 y 15.

— La liga tendría “autoridad disciplinaria ampliada” para abordar el “tanking”, con posibles medidas que incluirían reducir las probabilidades de lotería de los equipos o incluso cambiar posiciones del draft.

— El plan propuesto, si se aprueba, expiraría después del draft de 2029 y requeriría que la Junta de Gobernadores vote para continuar el sistema o volver a hacer cambios.

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FUENTE: AP