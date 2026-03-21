NBA multa con 25.000 dólares a Jalen Suggs por lanzar un protector bucal

El incidente ocurrió cuando restaban 5:35 del primer cuarto de la derrota del Magic por 130-111 ante los Hornets el jueves en Charlotte.
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NUEVA YORK (AP) — El escolta del Magic de Orlando, Jalen Suggs, fue multado con 25.000 dólares por lanzar su protector bucal en dirección a las gradas, anunció el sábado la NBA.
El incidente ocurrió cuando restaban 5:35 del primer cuarto de la derrota del Magic por 130-111 ante los Hornets el jueves en Charlotte.
Suggs arrojó su protector bucal fuera de la cancha después de que LaMelo Ball lo golpeara y recibiera una falta técnica.
Terminó el partido con nueve puntos, con 4 de 12 en tiros de campo, en 22 minutos.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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