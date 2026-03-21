NBA multa con 25.000 dólares a Jalen Suggs por lanzar un protector bucal

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El base del Magic de Orlando Jalen Suggs avanza con el balón frente a Bub Carrington de los Wizards de Washington el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/John Raoux) AP

El incidente ocurrió cuando restaban 5:35 del primer cuarto de la derrota del Magic por 130-111 ante los Hornets el jueves en Charlotte.

Suggs arrojó su protector bucal fuera de la cancha después de que LaMelo Ball lo golpeara y recibiera una falta técnica.

Terminó el partido con nueve puntos, con 4 de 12 en tiros de campo, en 22 minutos.

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FUENTE: AP