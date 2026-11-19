ARCHIVO – Un mapa náutico interactivo muestra la ubicación de embarcaciones alrededor del barco patrulla senegalés de alta mar Niani durante una misión de búsqueda de botes de migrantes cerca de la costa de Dakar, Senegal, el sábado 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Sylvain Cherkaoui, Archivo) AP

La embarcación, que se dirigía a España, se hundió frente a la costa de Yenne, una localidad costera al sur de Dakar, la capital senegalesa, señaló Ousmane Sène, secretario general de la alcaldía de Yenne.

“El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana”, señaló el funcionario. “Cuando fuimos al lugar, vimos la embarcación en la orilla”.

Indicó que los bomberos recuperaron un cadáver y que la policía detuvo a un sobreviviente. Según los testimonios de los sobrevivientes, la embarcación transportaba a unas 100 personas, agregó.

También se recuperaron otros dos cuerpos en aldeas cercanas, pero, de acuerdo con Sène, no estaba claro si se trataba de personas que se ahogaron en este vuelco en particular.

Las zonas costeras de Senegal se han convertido en importantes puntos de partida para migrantes que intentan el peligroso viaje por mar hacia Europa, en particular a las Islas Canarias de España, un archipiélago frente a África occidental y a más de 1.000 kilómetros (620 millas) al sur del territorio continental europeo.

Más de 11.000 migrantes llegaron a Canarias en la primera mitad de noviembre, según cifras del gobierno español. La cantidad de personas que arribaron a las islas en apenas esas dos semanas fue más de la mitad del total de 2025, de acuerdo con el Ministerio del Interior de España.

A principios de este mes, al menos 39 personas murieron después de que una embarcación de migrantes se hundiera cerca de la localidad de Kébémer, en el norte de Senegal.

Las autoridades senegalesas han intensificado los esfuerzos para reprimir a quienes intentan la ruta de migración irregular y han realizado decenas de detenciones.

La marina de Senegal informó el miércoles que “rescató” a más de 1.400 migrantes en el mar en apenas 48 horas.

Durante una reunión del Consejo de Ministros, el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye lamentó el miércoles el resurgimiento de las salidas de migrantes hacia Europa y pidió reforzar los controles a lo largo de las costas de Senegal, según un comunicado de prensa del gobierno.

“La aceleración y complejidad de la migración irregular demuestran la urgencia de que el gobierno intensifique... la aplicación diligente y eficiente de las políticas públicas relativas a la juventud, la educación, la formación profesional, el empleo juvenil y el emprendimiento, así como el empoderamiento económico de las mujeres”, afirmó Faye.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP