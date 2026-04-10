Naufragio de bote turístico en norte de India deja al menos 10 muertos

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Los rescatistas buscan en el lugar donde una embarcación que transportaba peregrinos naufragó en el río Yamuna en Vrindavan, India, el viernes 10 de abril de 2026. (Foto AP) AP

El naufragio ocurrió cerca de la ciudad templo de Vrindavan, un importante sitio de peregrinación hindú en el estado de Uttar Pradesh.

Las autoridades indicaron que la embarcación, operada por una empresa privada y con capacidad para unos 15 pasajeros, transportaba a alrededor de 25 personas cuando naufragó en medio del cauce. Los hallazgos preliminares señalaron que los fuertes vientos hicieron que el bote se balanceara antes de chocar contra un puente flotante y volcar.

El alto funcionario administrativo Chandraprakash Singh indicó que 15 personas fueron rescatadas, cuatro de ellas en estado crítico. Agregó que los fallecidos eran todos de India e incluían a seis mujeres.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los pasajeros no llevaba chalecos salvavidas y que la embarcación parecía estar en mal estado de mantenimiento. Añadieron que el operador huyó del lugar tras el naufragio.

Los turistas formaban parte de un grupo más grande de unas 150 personas que visitaba la zona, según las autoridades.

Los incidentes de navegación son comunes en India, donde muchas embarcaciones van sobrecargadas y cuentan con equipos de seguridad inadecuados.

En 2023, una embarcación turística volcó en el sur de India y causó la muerte de al menos 22 personas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP