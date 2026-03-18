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Nashville empata 1-1 con el Inter Miami y avanza a cuartos de la CONCACAF Copa de Campeones

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — El delantero del Inter Miami Lionel Messi alcanzó un hito. Y Nashville consiguió un empate que se sintió como una victoria.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi avanza con el balón en el encuentro ante Nashville de los octavos de final de la CONCACAF Copa de Campeones el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier)
El delantero del Inter Miami Lionel Messi avanza con el balón en el encuentro ante Nashville de los octavos de final de la CONCACAF Copa de Campeones el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Messi anotó el gol número 900 de su carrera, pero Cristian Espinoza marcó a los 74 miutos y Nashville empató el miércoles 1-1 suficiente para avanzar en el partido de vuelta de su cruce de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Los equipos empataron en ambos partidos de la serie, después de que un 0-0 en Nashville abriera el enfrentamiento la semana pasada. Los goles de visitante fueron el criterio de desempate, lo que significa que Nashville avanzará a los cuartos de final del torneo, frustrando el intento de los actuales campeones de la MLS de sumar otro trofeo.

Alex Muyl sacó un disparo que fue bloqueado por el defensor de Inter Miami Gonzalo Luján, que se barrió. El balón rebotó en Luján y se elevó; el efecto lo llevó hacia el área de la portería y el arquero del Inter Miami, Dayne St. Clair, tuvo que incorporarse a toda prisa para despejarlo con los puños.

No lo despejó lejos. El impulso de St. Clair lo llevó dentro de la red, donde también terminaron otros tres defensores de Inter Miami. Espinoza sólo tuvo que empujar el balón.

Fue el primer partido de Inter Miami en el Chase Stadium de Fort Lauderdale desde la final de la Copa MLS de la temporada pasada y, si todo se mantiene según lo previsto, también podría ser el último encuentro del club en ese recinto. El equipo de Messi no vuelve a jugar un partido de la MLS como local hasta el 4 de abril, cuando está programado que inaugure su nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

Y aunque no se despidieron con una derrota, pero probablemente se sintió como tal.

La superestrella argentina llegó a 900 goles como profesional a los siete minutos para poner el 1-0.

Estaba bien marcado cuando recibió el pase de espaldas al arco y con otros jugadores generando aún más tráfico frente a la portería. Pero no tuvo problema.

Se dio la vuelta y, de zurda disparó a ras sobre el césped mojado en una noche lluviosa en el sur de Florida, colándolo entre las piernas del defensor de Nashville Jeisson Palacios y superando el brazo izquierdo del arquero Brian Schwake, que se lanzó, para el gol de la ventaja.

Pero Inter Miami no volvió a marcar y, con el tiempo, Nashville encontró el camino.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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