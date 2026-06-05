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NASA ordena a astronautas refugiarse tras nueva fuga en la Estación Espacial Internacional

La NASA ordenó a los astronautas ponerse a resguardo el viernes después de que se detectara una nueva fuga a bordo de la Estación Espacial Internacional.

La Estación Espacial Internacional vista desde la nave rusa Soyuz MS-19, el 30 de marzo del 2022. Foto entregada por Roscosmos (Roscosmos via AP)
La Estación Espacial Internacional vista desde la nave rusa Soyuz MS-19, el 30 de marzo del 2022. Foto entregada por Roscosmos (Roscosmos via AP) AP

Los cinco astronautas se trasladaron a la cápsula de SpaceX que está acoplada a la estación mientras los cosmonautas trabajaban para reparar la fuga, que se encuentra en el lado ruso del laboratorio en órbita.

La decisión se tomó “por extrema precaución”, manifestó a través de X la portavoz de la NASA, Bethany Stevens.

Esa parte de la estación espacial ha sufrido grietas y fugas a lo largo de los años. La NASA indicó que Roscosmos decidió realizar una reparación más extensa después de que se encontraran nuevas fugas.

Las agencias espaciales han estado trabajando para determinar la causa de las grietas.

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The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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